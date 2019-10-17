2019-10-17T18:25:24+03:00
Звезды

Как провести выходные в Орле: афиша на 19-20 октября

Горожан ждет экскурсия по театральному закулисью, кадетский бал, публичная лекция и несколько интересных выставок
Наталья Меркулова
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Как провести выходные в Орле: афиша на 19-20 октябряКак провести выходные в Орле: афиша на 19-20 октябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Приближаются выходные, а это значит, что пора планировать свою культурную программу. По традиции, «Комсомолка» публикует афишу самых интересных событий в городе.

СЕМЕЙНАЯ СУББОТА

Уже в эти выходные Орловский краеведческий музей запускает научно-просветительный проект «Семейная суббота». В его рамках жители города смогут приобщиться к истории и культуре родного края, традициям и обычаям, познакомиться со знаменитыми земляками и принять участие в творческих занятиях.

Первая встреча пройдет в формате публичной лекции, посвященной 100-летию Орловско-Кромского сражения.

Вход свободный.

19 октября, 11:00

ул. Гостиная, д.2.

СКАЗКИ НА ЧЕРДАКЕ

Необычный формат общения маленьких зрителей и актеров театра «Свободное пространство» привлекает все больше поклонников. В эту субботу для них состоится премьера спектакля «Сказки на чердаке. Читаем, играем вместе: Сказки А.С. Пушкина».

Юных театралов и их родителей ждут любимые персонажи «Сказки о попе и о работнике его Балде». Не пропустит встречу и сам известный писатель! Спектакль обещает принести много веселья, искрометного юмора и положительных эмоций.

Продолжительность спектакля: 40 минут

19 октября, 11:00

Карла Маркса, 2

ЭКСРУРСИЯ ПО ТЕАТРУ

Тех, кто хочет окунуться в атмосферу театрального закулисья, в эту субботу ждет удивительная экскурсия по одному из старейших театров России — Орловскому академическому театру им. Тургенева.

Во время экскурсии любопытные гости смогут узнать многовековую историю театра и связанные с ним легенды.

- Участники экскурсии побывают на сцене, смогут ощутить себя актерами, увидеть закулисную часть и современный интерьер театра и познакомиться с музеем, посвященным основателю театра графу Каменскому, - говорят организаторы.

Продолжительность экскурсии составляет 45 минут.

19 октября, 15.00

площадь Ленина, 2

ВОЗРОЖДЕННАЯ ИЗ ПЕПЛА

В православной артели духовно-православного центра «Вятский Посад» открылась фотовыставка «Возрожденная из пепла». Ее авторами стали члены фонда «Петербургская Фотолетопись» во главе с известным фотохудожником современности Валерием Лозовским.

В центре внимания экспозиции возрождение уникального памятника древнерусского деревянного зодчества - храма Покрова Пресвятой Богородицы на территории усадьбы «Богословка» в Ленинградской области.

Более сотни снимков отражают все вехи возрождения из руин старинной православной святыни.

Теперь увидеть жемчужину Ленинградской области могут все желающие. Вход на выставку свободный.

с 13 октября

Вятский посад (здание православной артели)

ДЕНЬ РУССКОГО РОМАНСА

20 октября в концертном зале Орловского областного центра народного творчества пройдёт II областной конкурс исполнителей русского романса «Романса дивное звучанье». В нем примут участие солисты, вокальные коллективы и авторы-любители.

На суд зрителей они представят классические, цыганские, казачьи романсы, а также романсы современных авторов.

Бесплатно насладиться музыкой могут все желающие. Вход свободный.

20 октября, 10:00

Карачевский переулок, д. 6

КАДЕТСКИЙ БАЛ

В воскресенье в Орле пройдет первый в городе «Кадетский бал». На нем горожан ждут мастер-классы по историческим танцам, настольные игры, показательные выступления. Не обойдется событие и без традиционного русского чаепития.

Желающие принять участие в бале должны соблюдать дресс-код и иметь при себе сменную обувь.

20 октября, 15:00 (сбор гостей с 14.00)

Актовый зал корпуса №11 ОГУ имени Тургенева (Наугорское ш., 29).

ФОТОВЫСТАВКА «ИНДИвиды»

Орловцев приглашают на фотовыставку «ИНДИвиды». Ее автор - Владимир Ададуров, один из самых популярных и неоднозначных российских фотохудожников.

Свой новый авторский проект он посвятил весеннему путешествию по Индии. 130 фотографий не просто передается содержание, а дарят зрителям особый взгляд на эстетику и впечатления от экзотической страны.

- это путешествие изначально задумывалось как художественный проект, в котором реальность трансформируется через личность автора. Работы, которые будут представлены на выставке, – это его впечатления и ощущения от одной из древнейших земных цивилизаций и человеческой жизни во всех проявлениях, - рассказывают организаторы выставки.

С 10 октября, в 18:00

Областной выставочный центр (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 33)

НА ПОЛОТНАХ ВСЯ РОССИЯ

В эти выходные жителей и гостей Орла приглашают на выставку живописи. Полотна талантливой художницы Ольги Сорокиной покажут Россию какая она есть и никого не оставят равнодушными.

Экспозиция расположилась в Орловском государственном литературном музее Тургенева. Ольга Сорокина - член Союза художников России.

- Она автор полотен, которые находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру, Ольга Сорокина много путешествует, много пишет. И хотя на её картинах представлена почти вся Россия, художник любит родной Орел, его тихие дворики и старинные дома, подтверждением чего и является выставка, - поделились с "Комсомолкой" в пресс-службе Орловского музея Тургенева.

10-30 октября

ул. Тургенева, 11

ИСТОЧНИК KP.RU

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