Как провести выходные в Орле: афиша на 5-6 октября

Первые выходные октября приближаются. «Комсомолка» рассказывает читателям куда сходить в Орле 5 и 6 октября.

ВСЕ НА КОНЬКИ!

Орловские любители зимних видов спорт календарной зимы могут не дожидаться. Всех любителей полихачить на коньках приглашает открыть сезон арена «МегаЛед»!

Организаторы обещают, что в день открытия на катке никто не замерзнет – точно будет жарко.

Не тормози - по льду скользи! Пришло время ярких эмоций и активного отдыха. Для гостей будет работать диджей, а для маленьких любителей зимних видов спорта – аниматоры.

5 октября, с 10.00

Кромское ш-се, 4

(0+)

ИНТРИГИ ХИТРОУМНОЙ ВЛЮБЛЕННОЙ

Орловский драмтеатр открывает новый сезон с постановки по классическому произведению испанского драматурга Лопе де Вега: комедия «Хитроумная влюбленная» не оставит зрителя равнодушным.

Спектакль в двух действиях, щедро приправленный испанскими пенями, расскажет гостям театра историю, в которой старик влюблен как пылкий юноша, смерть откладывается и уступает место празднику, слуга ведет себя как господин, а нерадивый идальго, отравленный ядом ревности, впадает во все тяжкие, чтобы вернуть свою даму и потерянную шпагу.

Что всем этим безумствам готова противопоставить юная, безответно влюбленная девушка, чтобы добиться своего счастья? Сюжет затягивает и кажется, что героям никогда не выбраться из недоразумений и интриг хитроумной влюбленной…

5 и 6 октября 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

АРТ-МАРАФОН «БЫТЬ СОБОЙ»

Одни из самых ярких музыкальных коллективов Орла дадут совместный концерт, к ним присоединятся современные орловские поэты и художники.

Трехчасовой арт-марафон «Быть собой» аналогов ранее не имел. В музыкальной части марафона заявлены «Туризм», «Пластика» (Банев), Филипп Вейс и «Период», «Кофе-шоп», «Раскалённый Город». В поэтическом сете — Игорь (Лис) Гольцов, Лев Литинский, Чёрный Шiн.

Арт-проект задуман двумя блоками, между которыми будет 20-минутный антракт. Во время него зрителей пригласят в фойе. Для антракта – своя программа, включающая в себя приятные лотереи, розыгрыши призов от спонсоров и другие сюрпризы.

Тут же в фойе будут работать художественная и фотовыставки.

5 октября, 19.00

Пер. Карачевский, 6

(16+)

КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?

Театр кукол расскажет маленьким гостям и их родителям любимую сказочную историю. Спектакль по знаменитой пьесе Сергея Михалкова - один из любимых к юных орловцев.

Да и кто из родителей не рассказывал своим детям эту сказку про мышку-норушку, лягушку-квакушку и прочих обитателей теремка? Юным зрителям наверняка понравится постановка, в которой они знакомы со всеми персонажами.

- Спектакль яркий, музыкальный, классическое воплощение любимой сказки. Он понравится и детям, и родителям, - пообещали в Орловском театре кукол.

Режиссер-постановщик: заслуженный артист России Владимир Сергейчев.

6 октября, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВО

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново – не только прекрасное место для прогулок. Здесь свой уикенд можно провести, обогащаясь культурно и узнавая что-то новое. Например сейчас в усадьбе нашего именитого земляка работает интересная выставка «Уильям Хогарт: анализ красоты».

В этом году, в ноябре, со дня смерти выдающегося британского художника и теоретика искусства Уильяма Хогарта исполнится 255 лет. В память о деятеле Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина совместно с музеем-заповедником Тургенева организовали выставку, посвященную графическому наследию мастера. В состав экспозиции вошли 60 подлинных гравюр Уильяма Хогарта из фондов московского музея, созданных художником в разные годы.

5-6 октября музей работает с 10.00 до 18.00

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3.

(6+)

ПАРИЖ, ПАРИЖ

И еще одна не менее интересная экспозиция приглашает любителей живописи и всех, кто не равнодушен к миру искусства. В Орловском музее изобразительных искусств еще работает выставка «Paris, Paris…», автор представленных работ - Анри де Тулуз Лотрек.

В зале музея представлено свыше 50 литографий знаменитого художника, происходящих из частных европейских коллекций. Афиши легендарных парижских заведений, портреты танцовщиц и артисток кабаре, зарисовки из повседневной жизни куртизанок, а также эпизоды из «цирковой» серии, позволяющие прикоснуться к атмосфере легендарной поры, именуемой «La Belle Epoque».

5 и 6 октября, 10.00-17.00

Ул. Октябрьская, 29

(0+)

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

Молодой мастер фортепиано, лауреат множества конкурсов Иван Александров скрасит ненастный вечер тем, кто не может без замирания сердца слышать звуки фортепиано. Если вы любите классическую музыку, то приходите в субботу в филармонию. Пианист-виртуоз из Санкт-Петербурга исполнит произведения Баха и Шопена, Рахманинова и Гаврилина, а также произведения собственного сочинения.

Концерт пройдет в рамках регионального фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень».

5 октября, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ В ВЯТСКОМ ПОСАДЕ

Духовный центр в поселке Вятский Посад ждет в грядущее воскресенье орловцев целыми семьями. В православной обители для взрослых и детей состоится духовная беседа, из которой гости узнают о Сергие Радонежском, святом покровителе учащихся.

Также организаторы подготовили для орловцев бесплатный мастер-класс по живописи «Осенняя сказка». Вход свободный!

6 октября, 12.00

П. Вятский Посад, ул. Южная, 1а

(6+)