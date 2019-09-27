Куда сходить в Орле на выходных: афиша на 28-29 сентября

Накануне выходных, по традиции, «КП» публикует афишу мероприятий. Читайте ее и выбирайте, куда сходить и чем заняться в Орле 28-29 сентября.

28 сентября (суббота)

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ТРОПА ГЕРОЕВ»

В субботу орловцев приглашают отвлечься от домашней суеты и провести время на природе. Причем не меланхолично и сонно, а активно и в хорошей компании.

В Залегощенском районе пройдет спортивно-патриотическая игра «Тропа героев». Ее участникам предложат преодолеть естественные водные преграды и искусственные препятствия на дистанции 3 км. Это можно будет сделать в команде из пяти человек или в одиночном забеге.

После прохождения испытаний всех «героев» ждет большой костер и «лобное место», где все смогут поболтать и попеть песни под гитару.

- Так же у нас будет полевая кухня, которая работает бесплатно для участников тропы. Ну и куда же без согревающего глинтвейна после забега! Желающие устроить шашлыки тоже смогут найти у нас место, - говорят организаторы.

Для участия в забеге нужна предварительная регистрация. Подробности можно узнать в официальной группе проекта в соцсетях.

28 сентября, с 8.00 до 14.00

Поселок городского типа Залегощь, Парк культуры и отдыха (Залегощенский район)

ШАГ НАВСТРЕЧУ

«Шаг навстречу» приглашает орловцев на поэтическую встречуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Любителей поэзии и интеллектуального общения в творческой атмосфере приглашают в субботу, на первое после летних каникул заседание литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу». Его участники приглашает в свои ряды начинающих авторов, мечтающих поделиться своим творчеством, желающих встретить единомышленников, друзей и читателей.

Темой встречи станут летний зарисовки, размышления о прошедших каникулах и результатах вдохновениях от этого времени года.

Дополнительная информация по телефону: 76-49-20

28 сентября, 15.00

Орловская областная библиотека Бунина

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО СЕЗОНА

28 сентября мальчишек и девчонок в театре «Свободное пространство» ждет позитивное настроение, смех от души и веселый праздник для всей семьи. Затем юных зрителей ждет премьера нового спектакля "ПУШКИН & Ко" в постановке режиссера Ларисы Леменковой.

Театр "Свободное пространство" приглашает орловцев на открытие детского сезонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

"ПУШКИН & Ко" обещает познакомить ребят и их родителей с известными сказками Александра Сергеевича в оригинальной озорной форме.

28 сентября, 11.00

Театр для детей и молодежи «Свободное пространство»

ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

На этих выходных православная артель Духовно-православного центра «Вятский Посад» приглашает детей и их родителей на занятия в мастерскую керамики и гончарного ремесла.

В субботу гостей научат лепить из глины колокольчики в виде забавных лягушат, а в воскресенье поделятся секретами лепки оригинальных блюд-листочков и кружек, и даже разрешат самим выкручивать на гончарном круге горшочки для овощей. Присоединиться к занятию можно в любое время.

Справки по телефону: 59-90-11.

28-29 сентября, с 9 до 16 часов

Духовно-православный центр «Вятский посад»

РИСОВАНИЕ НИТКАМИ

Мастер-классы на выходныхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для юных мастеров и мастериц интересный мастер-класс подготовил и Городской парк культуры и отдыха. В субботу здесь пройдет занятие «Осенний парк» в технике рисования нитками.

В случае плохой и холодной погоды мастер-класс переносится в здание КДЦ «Юбилейного». Организаторы напоминают, что при себе нужно иметь сменную обувь или бахилы.

28 сентября, 16.00

КДЦ «Юбилейный», аудитория №6

29 сентября (воскресенье)

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ»

В воскресенье в Орле пройдет пройдет II Всероссийский благотворительный фестиваль Черноземья «Детские мечты». На фестиваль соберутся дети-сироты, юные таланты, со всей России, чтобы показать свое мастерство в танцах, музыке и театральном искусстве. В концерта примут участие звезды проектов «Голос-Дети», детское Евровидение, ведущие телеканала «Карусель» и «Муз-тв».

Не обойдется праздник без дефиле в дизайнерских платьях, выставки картин детских художников Академии художества Арбат, а также выступления духового оркестра Академии ФСО и чаепития.

Кульминацией вечера станет обмен подарками, сделанными своими руками, между детьми-участниками фестиваля и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

29 сентября, 15.00

Концертный зал ОГИК

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЗВЕРИ»

Уже в грядущее воскресенье в Орле выступит группа «Звери». Рок-команда выступит с концертной программой «У тебя в голове» 29 сентября, в рамках большого тура по городам России.

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Гостей концерта ждут любимые уже не одним поколением композиции. Живой звук, трогающие до глубины души тексты...В трек-лист музыкального вечера вошли хиты со всех альбомов, в том числе и с «Друзья по палате» и «Вино и космос», а также рок-композиции с элементами блюза, арта и баллады из нового альбома «10».

Не пропустите, билеты еще есть в продаже! Приобрести их можно в кассах "ОрелКонцерт" либо онлайн.

29 сентября, 19.00

Кромское шоссе, 4

МУЛЬТФИЛЬМ «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕЧОМ»

В воскресенье орловцев приглашают на бесплатный просмотр мультфильма «Крепость. Щитом и мечом» в Православной артели «Вятского Посада».

В 12 часов состоится духовная беседа с иереем Николаем. Желающие смогут получить у батюшки ответы на все волнующие вопросы. Затем гостей ждет совместный просмотр анимационного фильма, повествующем о событиях Русско-польской войны 1609—1618 годов и мальчике Сашке, который отважно борется с врагами.

После просмотра мультфильма посетители смогут поделиться впечатлениями друг с другом за чашечкой ароматного чая на бесплатном чаепитии.

Дополнительная информация по телефону: 59-90-11.

29 сентября, 12.00

Духовно-православный центр «Вятский посад»

А ЧТО МУЗЕИ?

А что музеи?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Paris, Paris…»

Выставка с таким названием ждет гостей музея изобразительных искусств. Более 50 литографий французского художника-постимпрессиониста Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа (1864-1901) откроют тайны легендарных парижских заведений, танцовщиц и артисток кабаре, повседневной жизни куртизанок и позволят прикоснуться к атмосфере эпохи «La Belle Epoque».

Выставка продлится до 20 октября.

ул. Октябрьская, 29

ФОТОВЫСТАВКА «ПОРТРЕТЫ. Образы, встречи, эксперименты».

В Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка «ПОРТРЕТЫ. Образы, встречи, эксперименты». Ее автором стал преподаватель факультета журналистики МГУ и внештатный фотокорреспондент ИД «Коммерсантъ» Евгений Гурко. На презентации мастер раскрыл некоторые секреты создания идеального портрета.

О портретной съемке Евгений Гурко знает практически все, ведь он профессиональный портретист, лауреат конкурса Nikon «Я – в сердце изображения» в соответствующей номинации.

- Создание портрета — это не просто фотографирование героя в пространстве-времени, но и переживание встречи с человеком «по ту сторону объектива». Используя эстетически взвешенный язык цветной фотографии, ты должен рассказать о герое самое важное — не для себя, а для него самого, - говорит Евгений Гурко.

По мнению мастера, фотография создает «мост» между героем, ее автором и зрителями.

Представленные на выставке портреты сделаны в 2007—2019 годах и являются результатом сотрудничества Гурко с разными журналами.

Выставка продлится до середины октября.

ул. Гостиная, д. 2

ВЫСТАВКА РАБОТ ВЛАДИМИРА НЕДЕЛИНА

Здесь орловцев графика и рисунки к знаменитым краеведческим книгам автора.

Работы Владимира Неделина имеют большую научную ценность. Художник приближается в них к оригиналу с помощью старинных описаний и документов, планов и чертежей.

- Посетив эту выставку, вы увидите наши города такими, какими они были несколько столетий назад, - обещают организаторы.

Выставка продлится 19 сентября до середины октября

ул. Гостиная, д. 2