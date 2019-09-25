У Орловца в ресторане украли миллион семьсот тысяч наличными

У жителя Орла в ресторане украли один миллион семьсот тысяч рублей. Кутеж с новым приятелем обернулся для горожанина крупной дырой в бюджете.

Инцидент произошел следующим образом. Орловский предприниматель отдыхал в заведении в Советском районе города. Здесь он нашел себе товарища, который представился приезжим. Вместе с новым другом бизнесмен гулял сперва в одном ресторане, потом вместе они отправились продолжать банкет уже в другой. При этом все это время при себе у сорокалетнего орловца был пакет с крупной суммой наличных денег. Гулянка удалась, правда на утро мужчина не досчитался миллиона семисот тысяч. Ничего не оставалось делать, как идти в полицию.

Оперативники уголовного розыска стали выяснять все детали кражи. Им удалось установить, что приличную сумму из пакета заявителя вор вытащил в одном из ресторанов, в то время как сам предприниматель отлучился. Полицейские опросили сотрудников заведений, в которых отдыхал лишившийся крупной суммы орловец, просмотрели записи с камер, а также проверили посетителей гостиницы, о которой упоминал новый знакомый мужчины. Так удалось установить, что отношение к краже имеет 33-летний житель Орловского района. Задерживали любителя легкой наживы с ОМОНом, тот пытался скрыться через окно, но силовики не дали. Теперь за легкомысленный поступок мужчина ответит по закону.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК Российской Федерации. В настоящее время гражданин допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.