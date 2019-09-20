Куда сходить в Орле на выходных: афиша на 21-22 сентября

Накануне выходных, по традиции, «КП» публикует афишу мероприятий. Читайте ее и выбирайте, куда сходить и чем заняться в Орле 21-22 сентября. В эти выходные вас ждет насыщенная программа.

21 сентября (суббота)

КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В субботу в Орле стартует второй литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок». Жителей и гостей города ждут увлекательные конкурсы, мастер-классы и, конечно, вкусное застолье.

Кулинарный фестиваль подарит орловцам много новых впечатленийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Шэф-повар из Европы на ваших глазах будет готовить ягодный штрудель, запеченную свинину с лисичками под красным соусом и судак на красной свекле с полентой.

- Ваша задача оценить и попробовать! Выберем фирменный торт «Орел», а на мастер-классах по росписи пряников, карвингу, барменскому искусству раскроем на фестивале ваш творческий и кулинарный потенциал! Словно скатерть самобранка перед вами развернут 3D картины из продуктов питания, под звуки произведений Ивана Сергеевича Тургенева, - говорят организаторы.

Также в этот день можно будет оценить кухню разных эпох, кулинарные пристрастия орловских писателей и приобрести продукцию орловских фермеров и предприятий на ярмарке.

Продолжится праздник и в воскресенье. Чем будут удивлять организаторы орловцев во второй день, читайте далее.

21 сентября, с 10.00

Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе

БОЛХОВСКИЕ КОЛОКОЛА

Орловцев приглашают в Болхов на фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза». Здесь они смогут и музыку послушать, и кулинарные изыски по старинным русским традициям попробовать.

Орловцев приглашают в Болхов послушать колокольный звонФото: Архив "КП"

«Голос неба» и «молитву в бронзе» исполнят звонари из Москвы, Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля и Мурома. Кульминацией фестиваля станет уникальный одновременный 3D-звон трех главных болховских колоколен.

- При этом возникает особый звуковой резонанс, - обещают организаторы.

Гостей ждет концерт с участием Орловского губернаторского симфонического оркестра, Орловского театра кукол, фольклорных и танцевальных коллективов.

Во время мероприятия будут работать несколько тематических площадок. В Школе юного архитектора можно будет попробовать себя в роли зодчего, в кулинарных лавках оценить вкус «Милославского хлеба» по рецепту 17 века, а в казачьем курене познакомиться с самобытной культурой.

21 сентября, 11.00

Болхов (центральная площадь города)

ВСЕ НА КРОСС НАЦИИ!

В субботу, 21 сентября, на площади Ленина стартует Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2019». В этом году спортсменам разных возрастов предстоит пробежать дистанции от 500 метров до 4 километров.

В субботу в Орле пройдет "Кросс нации"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Принять участие в акции могут все желающие. Регистрация начнется с 8.30. Официальная церемония открытия - в 11.20.

Забег на самую маленькую дистанцию – 500 метров – начнется в 12.00 и пройдет по улице Максима Горького, затем по улице Пионерской и финиширует вновь на площади Ленина.

В 12.15 начнется второй забег на дистанцию 1 километр. Он будет пролегать по маршруту площадь Ленина — улица Максима Горького — разворот на пересечении с улицы Гуртьева, затем возвращение на площадь.

Еще через 15 минут спортсмены побегут дистанцию 2 км. Она пройдет по улицы Горького до пересечения с улицы Ермолова и обратно.

- В 13.10 стартует дистанция 4 км. Она будет состоять из двух кругов по маршруту дистанции 2 км. Официальное награждение проводится после каждого забега, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

21 сентября, 11.20

Площадь Ленина

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЕ

21 сентября в Орле пройдет торжественное открытие соревнований чемпионат ЦФО и Всероссийские соревнования «Кубок Орла» по каратэ. Заявки на участие в них подали уже более 800 спортсменов из 27 регионов России и даже Японии.

Сборная Орловской области выйдет на татами против сборной Японии. Честь нашего города будут отстаивать Александр Калинин, обладатель Кубка России по каратэ, и Асиман Мамедов, двукратный призер Первенства Европы.

21 сентября, 13:00

ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д.4).

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

Послушать песни Высоцкого предлагают в БунинкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 21 по 22 сентября в библиотеке им. Бунина пройдет IХ международный фестиваль, посвященный творчеству Владимира Семёновича Высоцкого.

В программе:

21 сентября с 12.00 до 17.00 – конкурсное прослушивание участников

22 сентября с 14.00 до 14.30 – награждение победителей фестиваля

с 14.30 до 17.00 – гала-концерт

Вход свободный! Доп. информация по телефону: 8910-748-59-39

22 сентября (воскресенье)

КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ДЕНЬ ВТОРОЙ

Воскресный день порадует орловцев продолжением фестиваля «Тургеневский бережок». На этот раз главные события переместят в Городской парк культуры и отдыха.

С 13:00 до 18:00 здесь можно будет приобщиться к произведениям Тургенева, послушать романсы, посмотреть на кукольные театрализованные представления, поиграть в старо-русские забавы, отведать настоящей русской «уличной» еды и попробовать лучший мед Орловской области.

Самым увлекательным и веселым событием второго дня фестиваля обещает стать мастер-класс по дойке «Козы-Дерезы».

22 сентября, с 13:00 до 18:00

ГПКиО

ОСЕНИНЫ-ВЕСЕЛИНЫ

Текущая неделя в Орле закончится необычным фольклорным праздником. На «осенины-веселины» жителей города и его гостей приглашают в Городской парк - именно тут и развернется осеннее праздничное действо.

Артисты областного центра народного творчества подготовили много интересного для гостей.

- В рамках праздника запланированы мастер-классы по народным песням и танцам, традиционным ремеслам. Также гостей праздника ждет насыщенная фольклорно-игровая программа: народные игры и забавы, выступление творческих коллективов региона, - рассказали организаторы.

Словом, скучать и мерзнуть не придется!

22 сентября, 13.00.

ГПКиО

ФЕСТИВАЛЬ «ОРЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Орел погрузится в средневековую атмосферуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В воскресенье орловцев приглашают на историко-этнографический фестиваль «Орловская крепость». Жителям и гостям города обещают полное погружение в атмосферу русского средневековья.

Фестиваль пройдет на семи площадках, на каждой из которых участников ждут мастер-классы и воссоздание аутентичной эпохи. Орловцы смогут увидеть реконструкцию рукопашных боев, поучаствовать в лучном турнире, а также научиться владеть боевым оружием, готовить блюда средневековой походной кухни, делать глиняные горшки и многое другое.

Образовательная часть фестиваля включает в себя специальную экскурсионную программу по городу.

Подробности фестиваля в группе соцсетях.

22 сентября, с 10.00 до 18.00 (официальное открытие в 11.00)

Мемориальный парк 400-летия Орла (рядом с памятником Ивану Грозному)

А ЧТО МУЗЕИ?

На этой недели в городе открылись две новых выставки. Они жду гостей в Орловском краеведческом музее и Областном выставочном центре.

ВЫСТАВКА РАБОТ ВЛАДИМИРА НЕДЕЛИНА

Здесь орловцев графика и рисунки к знаменитым краеведческим книгам автора.

Работы Владимира Неделина имеют большую научную ценность. Художник приближается в них к оригиналу с помощью старинных описаний и документов, планов и чертежей.

- Посетив эту выставку, вы увидите наши города такими, какими они были несколько столетий назад, - обещают организаторы.

Выставка продлится 19 сентября до середины октября

ул. Гостиная, д. 2

ВЫСТАВКА РАБОТ ОЛЬГИ СОРОКИНОЙ «СТУПЕНИ»

19 сентября в Областном выставочном центре открылась юбилейная выставка произведений художника-живописца, преподавателя орловского художественного училища Ольги Сорокиной.

На выставке посетителей ждет обращение к духовной тематике, болховских храмам и монастырю, красоте родного края.