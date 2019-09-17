Экс-участковая из Орла Наталья Башкатова на два года отправится в колонию

В Орле областной суд оставил без изменения приговор экс-участковой уполномоченной полиции Натальи Башкатовой. Бывшая сотрудница правоохранительных органов, обещавшая жертве насилия за час до ее смерти «описать труп, как убьют», отправится на два года в колонию-поселение.

В июле «КП» рассказывала читателям, что Советский районный суд вынес приговор по резонансному делу бывшей участковой Натальи Башкатовой. Экс-полицейская в день гибели орловчанки Яны Савчук обещала той в телефонном разговоре в ответ на жалобы об угрозах ее бойфренда «описать труп, как убьют». Слова стали пророческими. Напомним, все произошло в ноябре 2016 года в одном из спальных районов города. Погибшая женщина в тот день решила разорвать отношения с бывшим сожителем с криминальным прошлым Андреем Бочковым. Экс-возлюбленный вел себя агрессивно: угрожал расправой. Тогда женщина вызвала полицию. Но стражи порядка Яне не помогли и спустя 40 минут двухметровый Бочков до смерти забил ее ногами у подъезда.

За халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека Башкатову приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дело рассматривалось в апелляции в облсуде, но приговор правосудие не смягчило.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Башкатову виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года. Приговор районного суда был обжалован стороной защиты, однако Орловским областным судом апелляционная жалоба отклонена, приговор оставлен без изменения, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Приговор вступил в законную силу