2019-09-17T14:26:32+03:00
Происшествия

Экс-участковая из Орла Наталья Башкатова на два года отправится в колонию

Областной суд поставил точку в резонансном деле
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Приговор вступил в законную силуПриговор вступил в законную силуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле областной суд оставил без изменения приговор экс-участковой уполномоченной полиции Натальи Башкатовой. Бывшая сотрудница правоохранительных органов, обещавшая жертве насилия за час до ее смерти «описать труп, как убьют», отправится на два года в колонию-поселение.

В июле «КП» рассказывала читателям, что Советский районный суд вынес приговор по резонансному делу бывшей участковой Натальи Башкатовой. Экс-полицейская в день гибели орловчанки Яны Савчук обещала той в телефонном разговоре в ответ на жалобы об угрозах ее бойфренда «описать труп, как убьют». Слова стали пророческими. Напомним, все произошло в ноябре 2016 года в одном из спальных районов города. Погибшая женщина в тот день решила разорвать отношения с бывшим сожителем с криминальным прошлым Андреем Бочковым. Экс-возлюбленный вел себя агрессивно: угрожал расправой. Тогда женщина вызвала полицию. Но стражи порядка Яне не помогли и спустя 40 минут двухметровый Бочков до смерти забил ее ногами у подъезда.

За халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека Башкатову приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дело рассматривалось в апелляции в облсуде, но приговор правосудие не смягчило.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Башкатову виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года. Приговор районного суда был обжалован стороной защиты, однако Орловским областным судом апелляционная жалоба отклонена, приговор оставлен без изменения, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Приговор вступил в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за него год боялась мужчин»: тольяттинца, изнасиловавшего проститутку из Геленджика, отправили за решетку
30-летняя Марина после преступления сделала аборт, она уверена — пять лет колонии общего режима для обидевшего ее «комнатного бойца» слишком мало
Новости 24
Орловца, прикончившего мужчину гвоздем, арестовали
За купальный сезон в Орловской области погибли 12 человек
Обновить разметку на дорогах Орла планируется к 1 октября
Орловским лесхозам презентуют технику
В Орле состоится "РокЖИВфест"
Операция «Мак»: в Орловской области из оборота изъято 12 кг наркотиков
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
Пьяный орловец разгромил ночную пивнушку
Управление культуры Орла возглавила Наталья Крючкова
Осенины-веселины: орловцев приглашают на праздник
В Орле «Шестерка» сбила девушку
Озвучены планы по строительству жилья в 2020 году в Орловской области
Орловчанка попала в больницу после поездки в маршрутке
Орловцы выбирают территории для благоустройства
В Орле пешеход попал под трамвай
В Орле сосулька, убившая женщину, обернулась судом для директора УК
В Орле коллекторов оштрафовали за запись разговора с должником
Орловца, насмерть забившего знакомого ногами, отправили в тюрьму
19 сентября в Орле будет запрещено движение и стоянка