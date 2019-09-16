В Орле полицейские задержали рецидивиста, убившего мужчину гвоздем

В Орле полицейские задержали рецидивиста, учинившего жуткую расправу над неприятелями. Дебошир напал на компанию мужчин с огромным гвоздем, сумев одного из них убить, а другого серьезно ранить. Шокирующая сцена разыгралась прямо у супермаркета в оживленном месте, на глазах у множества очевидцев.

Накануне вечером, 15 сентября, в местных группах в соцсетях очевидцы стал рассказывать о происшествии, свидетелями которого они стали.

«Мужчина с ранением умер прямо на кассе супермаркета», «нападавший был неадекватен», «что же творится, даже в магазин страшной выйти», - писали свидетели произошедшего. Как выяснилось, 31-летний орловец, который уже имел проблемы с законом, поссорился с тремя мужчинами неподалеку от магазина. Применять доводы и аргументы, отстаивая свою точку зрения, нетрезвый дебошир не стал: оружием для него стал гвоздь. Он сумел воткнуть его одному из оппонентов в горло, другого ранил. Компания пыталась скрыться в супермаркете от нападавшего. 34-летний раненый так и скончался прямо в кассовой зоне, 35-летнего орловца госпитализировали. Свидетели случившегося вызвали полицию.

- Оперативный дежурный незамедлительно направил на место происшествия ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции, а также следственно-оперативную группу. Злоумышленник задержан по горячим следам, - сообщила корреспонденту «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Теперь ранее судимому орловцу вновь придется коротать время за забором с колючей проволокой: СК возбуди уголовное дело по статье «Убийство».

- Житель города Орла под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном. В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.