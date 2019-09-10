На трех участках в Орловской области отменили результаты голосования

На трех избирательных участках в Орловской области отменили результаты голосования. Причина – вброс бюллетеней. Нарушения были обнаружены с помощью видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет. На записях видно, как члены комиссии отправляют пачками бюллетени в урну.

Еще вечером, 8 сентября, о возможном аннулировании голосования на двух избирательных участках заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В итоге результаты выборов отменены в Хотынце на избирательном участке №722 и №724, а также в Залегощи на участке №302. Кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин поясняет, по его оценкам в УИК №724 в урне появились 77 лишних голосов и к концу дня явка достигала 60%.

Руслан Перелыгин в соцсетях сообщает, что планирует добиваться отмены результаты голосования и на участке №723 в Хотынце. По его словам, «ясно почему явка в Хотынецком районе на 12.00 была почти 50%. На УИК №723 пачки бюллетеней в урне».

- В связи с нарушениями избирательного законодательства, которые не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, на 3 избирательных участках итоги голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы признаны недействительными, - сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

Однако по предварительным оценкам, аннулирование голосования на ряде участков существенно не изменит итоги выборов в Госдуму.

Напомним, на выборах победила ректор ОГУ им Тургенева Ольга Пилипенко. Она набрала 53,62% голосов. Ее ближайший конкурент по предвыборной гонке Иван Дынкович (КПРФ) получил только 15,97% голосов. На третьем месте оказался член Партии пенсионеров Олег Тимохин (8,17%), на четвертом — Руслан Перелыгин от «Справедливой России» (5,9%).