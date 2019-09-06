Куда сходить в Орле на выходных: афиша на 7-8 сентября

Накануне выходных, по традиции, «КП» публикует афишу мероприятий. Читайте ее и выбирайте, куда сходить и чем заняться в Орле 7-8 сентября.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА НА БОГОЯВЛЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ

В субботу, 7 сентября, предпоследний день работает международная выставка-ярмарка. Свои подворья представляют храмы Русской Православной Церкви России, Украины, Молдовы и Греции.

В экспозиции выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» - иконы, которые прибыли в Орел за сотни и тысячи километров, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия. Здесь же посетители могут приобрести натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, мясные и рыбные деликатесы, продукцию пчеловодства, травы и чаи, лекарственные сборы, одежду из натуральных тканей и многое другое.

7 сентября, 10.00-19.00

8 сентября 10.00-16.00

пл. Богоявленская, 1

(6+)

ПРАЗДНИК ВИНОГРАДА

Традиционный ежегодный праздник урожая «Виноградная гроздь Орловщины-2019» пройдет в субботу. Профи и любители в выращивании вкусной и полезной ягоды соберутся, чтобы обменяться опытом и представить результат своих аграрных трудов.

Гостям мероприятия садоводы покажут итоги сбора урожая в нашей области.

На празднике можно будет познакомиться со специализированной литературой, новинками селекции, агротехникой, обменяться личным опытом и, конечно, попробовать самый вкусный орловский виноград.

Вход свободный!

7 сентября, 12.00

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ЛИХИЕ НАЕЗДНИКИ И ЛУЧШИЕ РЫСАКИ ПОБОРЮТСЯ ЗА КУБОК МАНСУРОВА

Лихие наездники поборются за Кубок Мансурова в грядущее воскресенье. Гостям ипподрома обещают захватывающее действо и возможность самим оседлать лошадь.

Участие в бегах примут не только наездники из Орловской области, но и Московской, Белгорода и Курска. 25 спортсменов на лучших рысаках поборются за возможность зваться обладателями престижной награды: они примут участие в забегах на лошадях рысистых пород, которым исполнилось 4 года. Призовой фонд для победителей и призеров составит 50 тысяч рублей.

Кстати, в перерывах между скачками можно будет посетить кафе, а вход на спортивное мероприятия – свободный.

8 сентября, 12.00

Ул. Высоковольтная, 6

6+

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ДЕТЕЙ НАУЧАТ РИСОВАТЬ ПОДСОЛНУХИ

Хотите, чтобы ваше чадо провело выходные не только весело, но и с пользой? Тогда отведите ребенка в картинную галерею Курнакова, где его научат обращаться с кистями красками. В эти выходные юным горожанам дадут мастер-класс «Рисуем подсолнухи». Занятие проводит заведующий галереей Булохов Иван Николаевич.

Занятия пройдут в субботу, в двух группах. Предварительно нужно записаться, позвонив по телефону 43-42-24. А с собой нужно взять пастель, лист для пастели (тонированный), лак для волос.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 3а

7 сентября

Старшая группа (7-14 лет) 10.00

Младшая группа (3-6 лет) 11.00

(6+)

НОВАЯ ВЫСТАВКА РАССКАЖЕТ О ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Ну а для всех любителей творчества Сергея Есенина, истории нашей страны, литературы серебряного века и поэзии Орловский музей Тургенева готов распахнуть свои двери. Новая выставка под названием «Знакомый ваш, Сергей Есенин» ждет гостей.

Подлинные рукописи, фотографии, прижизненные сборники стихов…Ценителям творчества Есенина, да и просто неравнодушным к литературе орловцам и гостям областной столицы точно есть на что посмотреть и чему удивиться. Экспозиция расскажет о последних годах жизни русского поэта. А особое внимание здесь уделено Зинаиде Райх, жене поэта, которая какое-то время жила в Орле.

5 сентября - 6 октября, 9.00-18.00

(0+)

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МАЛЕНЬКИЕ ТАЛАНТЫ ПРИГЛАШАЮТ В ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ

Православная артель «Вятского Посада» ведёт набор маленьких талантов в театральную студию «Радость моя» на базе школы театра Gala под руководством Галины Мусатовой.

Уже в ближайшее воскресенье ваши дети смогут попробовать себя в роли актёров совершенно бесплатно на пробном занятии!

- Занятия в театральной студии «Радость моя» значительно расширят кругозор Вашего ребёнка, помогут раскрыть его талант, развить фантазию и навсегда избавиться от страха публичных выступлений. Кроме того, здесь научат правильно и красиво говорить и двигаться. Ну, и, конечно же, в театральной студии «Радость моя» Ваш малыш получит массу бесценного живого общения и найдёт новых друзей! – говорят организаторы.

Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону 59-90-11

7 сентября, 12.00

(6+)

ЗАГАДКА В КАЖДОЙ СКУЛЬПТУРЕ

Последние дни в областном выставочном центре работает выставка Валерия Михеева. Большинство работ заслуженного художника России - скульптурные композиции на свободную тему. В экспозиции представлено больше сотни произведений культуры и графики автора.

- В культурной сфере Орла масштаб Михеева как художника, закрепленный признанием в профессиональной общероссийской среде, задает современный творческий уровень, обязывающий к повышению критериев. И в этом плане общественное признание его творчества является одним из несомненных факторов развития региональной культуры, - поделились в Орловском областном выставочном центре.

Выставка работает до 15 сентября

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33

(16+)

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ПУТЕШЕСТВУ ПО МИРУ

Эти выходные станут заключительными днями работы выставки «Путешествую по миру», которая расположилась в Орловском музее изобразительных искусств.

Экспозиция представляет более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства из фондов музея. Эти произведения, созданные в основном в советский период, стали результатом творческих поездок художников на пленэры, творческие дачи, командировки по заказу Союза художников.

В произведениях мастеров гости увидят пейзажи и потаенные уголки Англии, Франции, Италии, Венгрии, Болгарии, Турции, Америки, Африки, Индии, Китая, Индонезии.

- Выставка рассчитана на широкий круг зрителя, неравнодушного к недавнему прошлому нашей страны, а также полезна для патриотического воспитания молодого поколения, - говорят в ОМИИ.

7-8 сентября, с 10.00 до 17.00

Ул. Октябрьская, 29

(0+)

СОБИРАЕМСЯ У ФОНТАНА

В Детском парке центральным местом для сбора маленьких горожан и их родителей станет площадка у сухого фонтана. Здесь в субботу и воскресенье для младшего поколения орловцев пройдет череда интересных мероприятий.

Гости смогут стать участниками конкурсов, викторин, мастер-классов, а также зажечь на детской дискотеке.

У фонтана "Краски детства" ждут малышей и их родителейФото: Ольга СУПОНЕВА

Приходите сами, приводите детей.

7 и 8 сентября, с 12.00

(0+)