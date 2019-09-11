Орловцам предложили работу с зарплатой до 100 тысяч рублей

В Орловской области регуправлении труда и занятости рассказало о вакансиях с зарплатой в сто тысяч рублей. Также в ведомстве рассказали, какие профессии востребованы и где можно прилично заработать.

- В общероссийской базе вакансий «Работа в России» в числе 1,5 миллионов свободных рабочих мест работодателей всей страны размещены и вакансии Орловской области. Организации региона выложили на государственный портал поиска работы 5,5 тыс. рабочих мест и вакантных должностей, - сообщает интерактивный портал управления труда и занятости.

Итак, работодатели предлагают неплохую оплату труда по следующим специальностям: инженер по автоматизированным системам управления производством (тут стоит отметить что зарплату работодатель указывает от минималки до ста тысяч), заведующий отделением в прочих отраслях (с нижней планкой от 16 до тыс. руб.), гинеколог (от 50 тыс. руб.), механизатор (от 16 тыс. рублей), причём механизаторов работодателю требуется четверо. В данный рейтинг вошли также два рабочих места водителей самосвала (от 79 до 75 тыс. рублей), которых работодатель берёт на условиях вахты, обеспечивает им жильё, предоставляет питание.

Что касается самых востребованных вакансий, то по данным портала «Работа в России» в их число входят фасовщицы, подсобные рабочие, разного рода специалисты (по работе с клиентами, аргонной сварке, продажам, бронированию, абонентского дела. В Орловской области востребованы и водители, грузчики.

Правда устроившись по большинству из данных вакансий на нормальную зарплату рассчитывать не придется. Вплоть до того, что многие работодатели обещают перспективы карьерного роста и роста заработной платы, но вот в начале этого пути порой предлагают оплату труда в размере МРОТа – 11 тысяч 280 рублей.