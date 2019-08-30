Куда сходить в Орле в первые осенние выходные

Близятся первые осенние выходные. «КП-Орел» рассказывает, куда сходить в субботу 31 августа и в воскресенье 1 сентября.

Крути педали!

Крути педали!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Последний календарный день лета орловцам предлагают встретить в велопутешествии по просторам Орловского края – от Наугорского шоссе до поселка Сеножать и реки Оптуха.

Общая протяженность пути – 50 км. Время путешествия – около 5 часов.

Участников ждет совместный обед на природе (не забудьте взять с собой 100 рублей на еду) и хорошая веселая компания. Если у вас нет своего велосипеда, то организаторы его вам бесплатно одолжат на время путешествия.

31 августа, 10:30

Встреча группы на Наугорском шоссе,29 (возле корпус №11 ОГУ им.Тургенева)

Чайная церемония на природе

Во второй половине дня орловцев приглашают проводить лето за кружечкой чая и позаниматься цигун (комплекс традиционных даосских и буддийских упражнений для укрепления физического и душевного здоровья).

- Друзья, присоединяйтесь к нам. Вытьем чай за мир и гармонию на всей земле, поддержим друг друга в совместной медитации! – приглашают жителей города организаторы.

Подробности всероссийской акции «Всемирное чаепитие 2019» можно узнать здесь.

31 августа, 16.00

Ротонда в сквере «Дворянское гнездо»

12+

Душевно, по-народному

Именно так пройдет праздник, посвященный Дню Орловского района. На торжественном мероприятии наградят передовиков производства и тружеников сельского хозяйства, а затем зрителей ждет большой концерт с участием Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и творческих коллективов района.

31 августа, 17.00

Орел, Кромское ш., 4

Ох уж эти ЛИСЫ!

Ох уж эти ЛИСЫ!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В субботу юных мастеров и их родителей приглашают в православную артель «Вятского Посада» на занятие по лепке из глины с заслуженным работником культуры РФ Николаем Комовым. На этот раз все желающие научатся лепить оригинальную кружку «Лисичка», которая станет достойным украшением любого интерьера и отличным подарком.

Записаться на занятия можно по телефону 59-90-11.

31 августа, с 10.00 до 17.00

ЙОГА ЧАС

Позаниматься духовными практиками для души и здоровья можно будет с профессиональным тренером Еленой Чумичевой на поляне возле ККЗ «Юбилейный» в Городском парке культуры и отдыха.

Принять участие в занятие могут все желающие – как профессионалы, так и те, кто только хочет попробовать о эту оздоровительную практику.

31 августа, с 11.00

ККЗ «Юбилейный»

Удивительная техника «эбру»

Орловцам предлагают научиться рисовать красками на воде. С уникальной техникой «эбру» можно познакомиться в Музее изобразительных искусств.

Технология рисования по воде до недавнего времени хранилась в строгом секрете. Мастера передавали знания только своим ученикам из поколения в поколение. Но теперь ситуация изменилась. Сейчас центром рисования на воде является Турция.

- Овладеть искусством эбру может любой человек, даже не имеющий особых навыков. Суть этой техники в создании рисунка на поверхности воды, на которую наносятся капли краски. Затем изображение переносится на бумагу или ткань и возникает уникальное произведение, повторить которое невозможно, - говорят организаторы.

Записаться можно по телефону: 76-05-86 или +7 (909)229-05-53.

1 сентября, с 15.00

Музей изобразительного искусства (ул. Октябрьская, 29)

Роллер-фестиваль

Активных мальчишек и девчонок, а также их родителей приглашают на Роллер-фестиваль в Городском парке культуры и отдыха.

Напомним, роликобежный спорт (или просто роллер спорт) очень активно развивается в нашем городе и стране в целом. Он уже включен в официальную программу соревнований Мировых и Азиатских игр.

1 сентября, 11.00

Площадка перед входом в Городской парк

Праздник безопасности

Праздник безопасности в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В День знаний в Орле пройдет праздник безопасности. Мальчишек и девчонок ждут увлекательные мастер-классы и знакомство со спасательной техникой.

Орловские пожарные, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и студенты-добровольцы регионального отделения Российского союза спасателей подготовили для ребят творческие и познавательные мероприятия, которые помогут им разобраться в правила безопасности в самых разных экстремальных условиях.

- Мероприятия, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, проходят в Детском парке регулярно. Приходите 1 сентября к нам на праздник. Обещаем, скучно не будет! – обращаются к маленьким обрловцам и их родителям сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

1 сентября, 12.00

Детский парк (около сухого фонтана)

Все на велодром!

Орловцев приглашают в «Лабораторию безопасности». Гостей праздника ждет велодром и творческие конкурсы для детей и взрослых.

Для юных орловцев будут работать сразу несколько интерактивных площадок, на которых каждый найдет себе занятие по душе. Малышам предложат пройти полосу препятствий на велосипедах и самокатах, а также поучаствовать в творческом конкурсе «Рисуем дорожную безопасность».

Взрослые же смогут проверить, насколько хорошо они помнят ПДД. Всех участников ждут подарки от Госавтоинспекции.

Вход свободный.

1 сентября, 13:00

ТМК «ГРИНН» (на площадке у фонтана)

А что музеи?

.

Юбилейная выставка Заслуженного художника России Валерия Михеева

Большинство работ Валерия Михеева - скульптурные композиции на свободную тему. На выставке представлено 120 произведений скульптуры и графики.

ЗНАЙ! Валерий Федорович Михеев родился 7 апреля 1949 года в селе Серидичи Болховского района Орловской области. Закончил художественно-графический факультет Орловского государственного педагогического института.

до 15 сентября

Областной выставочный центр