Ежегодно тысячи российских туристов приезжают в Тайланд, чтобы насладиться отдыхом, приключениями и экзотикой. А в последнее время все чаще те счастливчики, которые могут работать дистанционно выбирают эту необычную страну своим прибежищем. И верно, казалось бы – сиди себе под пальмой в шезлонге, работай за ноутбуком. Так и поступил собеседник «Комсомолки» орловец Василий Точильцын. Вася рассказал корреспонденту «КП» о том, как живет в Тае русская диаспора и почему он - рай для свободных художников. Наш гид по жизни в Таиланде провел в Тайланде несколько месяцев и поделился своими лайфхаками.

ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ

Первый раз Вася попал в Тайланд вместе с другом зимой 2017 года. Это была его первая поездка заграницу по готовому пакетному туру - 2 дня в Бангкоке и 9 дней в Паттайе. Сейчас орловец вспоминает, что первое, чему он удивился – это атмосфера.

- Стоило только спуститься с трапа самолета, как сразу повеяло спокойствием, умиротворением, гармонией и безмятежностью. Зато наши туристы резко из толпы выделяются – все суетятся, лица недовольные, очень громко разговаривают, - рассказывает Василий.

Путевой дневник: орловец поделился лайфхаками жизни в Таиланде. Фото героя публикации

Так что первый совет – не селитесь в Бангкоке надолго, лучше отправляйтесь на острова.Во время первого путешествия были свои плюсы минусы. Среди последних – это безумный грязноватый Бангкок с толпами на улице и назойливыми тук-тукерами (водители такси на мотоцикле с коляской – ред.), постоянно зазывающими туристов и кричащими: «тук-тук?». Зато красивая природа, чистое море и более прохладная Паттайя (город меньше чем Орел, но очень уютный), компенсировали все неудобства с лихвой.

Во второй раз Василий поступил именно так, отправился он при этом на острова своим ходом.

- Скажу честно, когда вернулся домой, то не думал, что спустя всего год решусь отправиться зимовать и уже своим ходом. Мне понравилось, но не настолько, чтобы поехать туда второй раз. Но я не люблю зиму. Поэтому, давно мечтая провести ее в теплой стране, начал целенаправленно выбирать место для зимовки. Среди вариантов были Филиппины и Индия. Тай рассматривал банально потому, что уже там был и более-менее ориентируюсь в местном укладе жизни, - делится собеседник.

В конечном итоге Василий решил остановиться на Пхукете.

ТАЙСКИЙ ВОЯЖ «ВЕРСИЯ 2.0»

Еще один важный совет: перед тем, как решиться на самостоятельную поездку стоит прошерстить не один десяток форумов для начинающих путешественников. Нужно узнать как можно больше о культуре, правилах поведения и этикета, законах страны. Кроме того, сейчас есть сообщества по интересам в виде чатов и групп в соцсетях, где можно задать вопросы нашим соотечественникам, которые сейчас живут в Таиланде. Именно таким способом орловец познакомился с девушкой из России, которая помогла ему с жилье и арендой байка на время поездки.

Путевой дневник: орловец поделился лайфхаками жизни в Таиланде. Фото Василия Точильцына

- Когда определился с направлением, сразу начал планировать финансы. Мой вам совет, если вы поедете в Тай на месяц и меньше, то проще поменять рубли на доллары в Орле, а потом уже на баты по прилету (местная валюта – примечание ред.). А вот если планируете жить дольше, то лучше сделать долларовую или мультивалютную карту, - говорит Вася.

Другой не менее важный вопрос – жилье. Его также можно найти онлайн на платформах по подбору недвижимости за границей.

- Что по поводу интернета и телефона, то по личному опыту, настоятельно рекомендую купить местную симку в самом Тае и не надо ничего подключать в России, это выйдет гораздо дороже, - советует орловец.

Стоит отметить, для Васи доступ в Интернет – жизненно необходим, так как он работает «на удаленке» менеджером по работе с клиентами и даже во время путешествий всегда на связи.

ПО ПХУКЕТУ С ВЕТЕРКОМ

В Тае по сути никто пешком не ходит, все используют байки, даже если нужно просто дойти до магазина. Поэтому, если вы планируете остановиться в Тайланде не по турпутевке на недельку, то байк или велосипед точно не будет лишним.

Стоит помнить о том, что в Таиланде левостороннее движение и нет как таковых правил дорожного движения.

- Забегая вперед, сразу хочу предупредить тех, кто никогда не ездил на байке и вообще на личном транспорте, как я. Не надо учиться этому в самый первый день путешествия! И никогда не ездите сразу после дождя! Отдохните, выспитесь и только потом приступайте к освоению двухколесного друга, - делится Василий.

Экзотика на каждом шагу. Фото Василия Точильцына

Он поступил в точности наоборот. После 9 часов перелета из Москвы в Таиланд, жутко уставший и не выспавшийся Вася пошел за арендованным заранее байком. При этом он никогда не ездил ни на скутере, ни на мотоцикле, только на велосипеде. Обучение происходило очень просто: показали, где газ, тормоз, как включается и отключается байк, как увеличить или уменьшить скорость и сказали - «поезжай».

К вечеру, путешественник освоил двухколесного коня, но без эксцессов не обошлось: орловец перепутал ручку газа и тормоза и на всей скорости полетел в столб. После этого падения на левой ноге остались памятные шрамы. На ремонт байка пришлось потратить 6 тысяч рублей. После этого произошла еще одна авария, а дальше – чудеса.

- Был на экскурсиях и попал в храм Биг Будда. Монах этого храма благословил меня и я больше не падал и не врезался. А спустя 2 недели я стал ездить как настоящий таец, перестал бояться заторов, - вспоминает наш герой.

По его словам, хотя в Тае нет правил дорожного движения, есть взаимоуважение на дороге. Особенно к тем, кто ездит на байках. Здесь редко услышишь, что кто-то сигналит и ругается, как у нас в пробках. Тайцы спокойно сидят и ждут. Обычно сигналят приезжие.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Тайский образ жизни радикально отличается от нашего. Они медлительные, спокойные и приветливые. У тайцев есть правило - прежде чем принять решение или сделать что-то, нужно подождать 3 дня. Вот если ситуация не изменилась и не разрешилась сама собой за это время, то они уже начинают действовать. Тайцы никогда никуда не спешат, все у них неторопливо и размеренно.

Особенность тайцев - неспешность и спокойствие. Фото Василия Точильцына

Все местные жители очень доброжелательные люди. Если на улице с тобой что-то случилось или ты заблудился, то тебе помогут, подскажут дорогу. Ведь даже если ты не знаешь ни английского ни тайского, есть язык жестов и карта!

Конечно, есть и алчные тайцы, особенно те которые работают в сфере туризма, аренды квартир и прочее. Это такие же люди, как и мы, со своими пороками, просто они другие.

А вот воровство и алкоголь - считаются страшным грехом у местных жителей.

ТАБУ И ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТАЙЦАХ

Как и у любого народа, особенно восточного, у тайцев есть правила, которые нельзя нарушать. Поэтому лучше заранее быть к этому готовым.

Один из самых строгих запретов – прикосновение. Тайцев не принято гладить по голове и вообще здороваться за руку. Когда здороваешься, то кладешь руки на груди (намасте). Когда прощаешься тоже. В Тае царит почитают семейные традиции, семью, старших. Здесь у всех есть свой бизнес. Это в основном торговля или услуги. Тайские девушки не работают в массажных салонах или в заведениях для взрослых, там работают приезжие - филиппинки, вьетнамки и так далее.

Кстати о массаже, есть несколько нюансов. Нужно его делать утром или днем, так как если прийти вечером, то уже массажистки обычно уставшие и не могут до конца проработать твое тело.

- Советую выбирать более взрослых и опытных массажисток, так как у молодых слабые руки и пальцы и они могут не справятся с массажем. Средняя его стоимость в Тае 200 Бат (400рублей), - говорит путешественник.

Многие тайцы делают из своего дома кафешки или рестораны. Они никого не зазывают, просто спокойно сидят или лежат в тенечке и ждут покупателей.

Здесь готовят еду прямо на улице. Эта пища безопасна, но простую внимательность и осмотрительность никто не отменял, так как здесь свои представления о вкусном и полезном. Поэтому всегда будьте внимательны к тому, что заказываете. И еще важное гастрономическое правило в Тае - пить воду из-под крана категорически нельзя, только бутилированную. Мыть фрукты тоже бутилированной водой.

РУССКИЕ В ТАЙЛАНДЕ

Россиян в Тайланде много. Есть даже целые русские районы, где не смолкает наша речь. На острове Пхукет - это районы Банг Тао, Ката, Карон. Больше Ката и Карон.

Россиян в Тае много. Фото Василия Точильцына

Наши соотечественники здесь живут тоже по-разному. Кто-то вполне комфортно, имеет собственный дом или квартиру, постоянную работу, семью. Некоторые здесь даже детишками успели обзавестись. Многим нравится неторопливый образ жизни и спокойный климат.

Есть и те, кто живет в долг, но уезжать не хочет и всеми силами старается удержаться Тае.

- Главное, если думаете, о переезде в Тай на ПМЖ – планируйте свой доход. Конечно, есть авантюристы, которые приезжали без заначки, арендовали байк, квартиру и шли искать работу. Но кому-то везло, а кому-то нет. Нужно помнить, что все в первую очередь зависит от самого человека, его характера и образа мысли, - размышляет Вася.

Самые распространенные специальности среди россиян это гиды. Для девушек это либо заниматься маникюром, либо стать парикмахером. А вот если хорошо знаете иностранный язык, то вполне можете претендовать на должность учителя.

РАЙ ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ

Очень часто Тайланд называют раем для фрилансеров.

- И я с этим полностью согласен. Почему? Потому что там дешевое жилье с качественным и стабильным интернетом, дешевая еда, прекрасные пляжи. Ты там никому не нужен, сделал визу и гуляй. Плюс прекрасная природа и пейзажи, много легальных развлечений и в не сезон цены на все дешевеют в два раза, - делится Василий.

На самом деле, в Тае снимать квартиру дешевле, чем в Москве и Питере и чуть дороже, чем в Орле.

Ты поработал утром и весь день свободен и можешь заниматься чем угодно, валяться на пляже или идти гулять.