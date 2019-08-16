Выходные в Орле: что посмотреть и чем заняться

Какие интересные события ждут орловцев на выходных? «Комсомолка» собрала для читателей афишу мероприятий на 17-18 августа.

17 августа, суббота

Для любителей аниме и фильмов MARVEL

С 13.00 – Межрегиональный косплей-фестиваль «Hokori tori» (Орловский городской центр культуры)

Совсем недавно Орел впервые смог прикоснуться к японской культуре аниме и заполонить соцсети яркими фотографиями с настоящими супер-героями из известных фильмов.

И теперь город вновь готовится погрузиться в волшебный мир. Организаторы обещают утроить настоящую косплей-феерию для гостей.

На фестивале зрители смогут увидеть костюмированные шоу, танцы, послушать заряжающую энергией музыку. Также любителей аниме ждет участие в консольных и настольных играх, конкурсах, возможность посетить тематические лекции, сделать фото у профессиональных фотографов, купить сувениры на ярмарке, вкусно покушать в тематическом кафе и многое другое.

Для любителей фолк-музыки и народных забав

С 12.00 - Историко-этнографический фестиваль «ЩИТ И МЕЧ» (на площадке «ГРИНН Air» перед ТМК на Кромском шоссе)

Орловцев ждет фестиваль "Щит и меч"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здесь орловцев ждет большая развлекательная и познавательная программа: реконструкция средневековых сражений, рыцарский турнир, выставка исторического костюма, лучный тир и ярмарка ремесленников.

Каждый желающий сможет стать участником соревнований, научиться стрелять из лука и почувствовать аутентичную атмосферу средневековья.

С 14.00 – фолк-фестиваль «Береста» (на площадке «ГРИНН Air» перед ТМК на Кромском шоссе)

Тему народных сражений, силы духа и воли поддержит проект «Елефолк», его авторы Александр Лякишев и Элла Ravvay, группа «DiaЛит» и Андрей Елисеев.

Для мастеров и мастериц «Hand Made»

С 10.00 до 17.00 – Мастер-класс по лепке глиняных черепашек (Православная артель «Вятского Посада»)

Твормеские выходные в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Это занятие – отличная возможность сделать красивый забавный сувенир своими руками. Занятие по лепке из глины проведет педагог Ирина Монахова.

С 10.00 – Мастер-класс для детей «Рисуем летний пейзаж» (Картинная галерея Курнакова)

Начало занятий для старшей группы (с 6 до 14 лет) в 10.00, для младшей (с 3 до 6 лет) – в 11.00

Занятия проведет заведующий галереей Иван Булохов. Участника мастер-класса нужно иметь при себе акварель, масляную пастель, бумагу для акварели, карандаш, ластик, кисти белка №2 и 5. Предварительная запись по телефону обязательна +7(900)488-04-92.

Для спортсменов и любителей активного отдыха

С 10.00 – Бесплатный мастер-класс «Открытый урок по большому теннису» (Стадион имени Ленина)

Орловская областная Федерация тенниса приглашает маленьких орловцев в возрасте от 6 до 12 лет и их родителей на открытое занятие. Инвентарь предоставляется организаторами. По итогам мастер-класса участники получат почетные сертификаты.

Для тех, кто хочет найти единомышленников

15.00 – Встреча-знакомство с участниками поискового отряда «Лиза Алерт» (Коворкинг FREEDOM, ул. Набережная Дубровинского 60Б)

Здесь орловцам расскажут как стать волонтерами. Организаторы обещают дружескую неформальную атмосферу, в который каждый сможет раскрыться и узнать, как помочь людям, оказавшимся в беде.

- Вы давно наблюдаете за отрядом? Вы хотите помогать, но стесняетесь, боитесь или не знаете с чего начать? Тогда вам точно сюда! – обращаются к жителям города поисковики.

По словам участников «Лиза Алерт», не обязательно иметь специальные навыки. Гостям встречи расскажут, какие есть направления в их работе и как ищут пропавших.

Для любителей страстных танцев

В Орле пройдет танцевальный флеш-мобФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

16.00 – Всероссийский флеш-моб «Большое танго» (Площадка у фонтана Городского парка культуры и отдыха)

Любите танцевать? Тогда вам точно сюда!

Для любознательных детей

12.00 - Детское мероприятие «Вокруг света» (Духовно-православный центр «Вятский Посад», летняя эстрада)

Маленьких орловцев приглашают в «кругосветку». Знакомство со странами мира, конкурсы, танцы и веселые эстафеты ждут их в Вятском Посаде.

В ближайшую субботу здесь пройдет детское мероприятие «Вокруг света». В игровой форме гостей ждет незабываемое путешествие знакомство с национальными традициями и достопримечательностями.

- Отличное настроение обеспечено! Приходите сами и приводите друзей! – обращаются к горожанам организаторы.

18 августа, воскресенье

Для детей и всей семьи

С 11.00 – Мастер-класс «Ребятам о зверятах» (Картинная галерея Курнакова)

Маленьких художников от 4 до 10 лет ждет знакомство с обезьянкой лангуром. Им покажут развивающий фильм о животном и помогут написать его акварелью.

Длительность занятия: 45 минут. При себе иметь акварель, кисти, бумага для акварели, простой карандаш, ластик.

Предварительная запись по телефону обязательна +7(900) 488-04-92.

А что в музеях?

На выходных жителей и гостей города ждут сразу несколько выставок:

А что в музеях?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выставка «Вязки – верхом к мечте» (Орловский краеведческий музей)

На выставке, посвящены повседневной жизни конно-спортивного клуба «Вязки», представлены фотографии Натальи Сокольской – преподавателя детского фотохудожественного центра «Ракурс».

Выставка «Дом и дым…» (Орловский музей Тургенева)

На выставке представлены фотографии с автохромов Леонида Андреева, который был не только талантливым писателем, но и одаренным художником и фотографом.

На выставке представлены фотографии, распечатанные с автохромов в Англии и России: Финские пейзажи, портреты, жанровые сюжеты.