«Как увидел её, сразу влюбился!»: супруги-юбиляры из Орла поделились с молодоженами секретами семейного счастья

В пятницу, 2 августа, орловцы с десятый раз отметили праздник «Орел — созвездие любви». В этот день театр Тургенева встретил самых почетных гостей – молодоженов и ветеранов супружеской жизни, поделившихся с юными парами секретом своего семейного долголетия.

Счастливые улыбки и искрящиеся влюбленные глаза не только удел молодых доказывают супруги Лещименко – Владимир и Валентина. Вместе они уже 60 лет и все еще нежно держатся за руки и обнимают друг друга.

Супруги Лещименко поделились с "Комсомолкой" историей своей семьиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Больше полувека назад они встретились на свадьбе у друзей и больше никогда расставались.

- Мы познакомились в январе 1959 года. Мой товарищ по работе пригласил меня на свадьбу. Вхожу я в зал, вижу ее и все, сразу влюбился! С того дня мы неразлучны, - признался «Комсомолке» Владимир Лещименко.

Первый танец молодыхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За долгие годы вместе супруги успели создать крепкую дружную семью, вырастить дочь, обзавестись двумя внуками и правнуками. Теперь они делятся мудростью с молодежью.

Молодожены получили наставление от пар, которые в браке уже долгие десятилетияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Главное в семейной жизни – это терпение, уважение и уступки друг другу. Если поссорились - всегда идти на примирение, а не накапливайте обиды, - советует Валентина.

В праздничный день супруги получили из рук мэра Василия Новикова и архиепископа Тихона памятную медаль «За любовь и верность».

Любви все возрасты покорныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Молодоженам же вручили свидетельства о браке. Фундамент семейного долголетия - заложен. Заручившись мудрыми советами семьи Лещименко, юные супруги начали новую страницу в Книге рода.

Смотрите много фото с праздника «Созвездие любви» здесь.