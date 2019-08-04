«Как увидел её, сразу влюбился!»: супруги-юбиляры из Орла поделились с молодоженами секретами семейного счастья
В пятницу, 2 августа, орловцы с десятый раз отметили праздник «Орел — созвездие любви». В этот день театр Тургенева встретил самых почетных гостей – молодоженов и ветеранов супружеской жизни, поделившихся с юными парами секретом своего семейного долголетия.
Счастливые улыбки и искрящиеся влюбленные глаза не только удел молодых доказывают супруги Лещименко – Владимир и Валентина. Вместе они уже 60 лет и все еще нежно держатся за руки и обнимают друг друга.
Супруги Лещименко поделились с "Комсомолкой" историей своей семьиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Больше полувека назад они встретились на свадьбе у друзей и больше никогда расставались.
- Мы познакомились в январе 1959 года. Мой товарищ по работе пригласил меня на свадьбу. Вхожу я в зал, вижу ее и все, сразу влюбился! С того дня мы неразлучны, - признался «Комсомолке» Владимир Лещименко.
Первый танец молодыхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
За долгие годы вместе супруги успели создать крепкую дружную семью, вырастить дочь, обзавестись двумя внуками и правнуками. Теперь они делятся мудростью с молодежью.
Молодожены получили наставление от пар, которые в браке уже долгие десятилетияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Главное в семейной жизни – это терпение, уважение и уступки друг другу. Если поссорились - всегда идти на примирение, а не накапливайте обиды, - советует Валентина.
В праздничный день супруги получили из рук мэра Василия Новикова и архиепископа Тихона памятную медаль «За любовь и верность».
Любви все возрасты покорныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Молодоженам же вручили свидетельства о браке. Фундамент семейного долголетия - заложен. Заручившись мудрыми советами семьи Лещименко, юные супруги начали новую страницу в Книге рода.
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ИСТОЧНИК KP.RU