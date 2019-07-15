«Она работала вахтой, чтобы прокормить детей»: погибшая при пожаре на ТЭЦ в Мытищах вахтер оказалась уроженкой орловской глубинки

В прошлый четверг, 11 июля, в подмосковных Мытищах произошел серьезный пожар на Северной ТЭЦ. Несколько часов спасатели боролись с пламенем с привлечением пожарного поезда и авиации. Пострадали 13 человек, погибла женщина-охранник, как сухо назвали сообщавшие о происшествии источники дежурившую в тот роковой день жительницу орловской глубинки. Татьяна Красильникова работала на ТЭЦ вахтовым методом, именно она нажала кнопку SOS. «КП-Орел» пообщалась с родной сестрой погибшей женщиной, которая рассказала о последних минутах жизни Татьяны.

УЕХАЛА В СТОЛИЦУ, ЧТОБЫ ПРОКОРМИТЬ ДЕТЕЙ

Татьяна – уроженка орловской глубинки. Впрочем, в родном поселке, небольшом районном центре Хомутово, жила она по сменному графику. Женщина уже давно трудилась в Подмосковье вахтовым методом, последним местом работы стала ТЭЦ-27, или Северная, как принято ее называть у местных жителей.

- Мы обе работали вахтой. У Тани двое детей, нужно же их как-то кормить, одевать-обувать. Жили они очень скромно, с мужем официально в разводе, вот и работали посменно: то она на вахте, а супруг с детьми, то он работает, а сестра присматривает за ребятами, - рассказала «КП» Наталья Мосина, сестра погибшей.

У женщины остались двое детейФото: Личный архив

Зарплаты в районных центрах маленькие, да и попробуй найди хотя бы какую-то работу. Так и приходилось крутиться. Все свободное от работы время Татьяна посвящала детям, 13-летняя дочь и 10-летний сын всегда с нетерпением ждали маму с вахты. Сейчас на странице старшей в соцсети - фотоснимок Татьяны с подписью «любимая, ты навсегда в моем сердце».

ПЕРВОЙ НАЖАЛА КНОПКУ SOS

Пожар на электростанции вспыхнул 11 июля в 11.11 утра. В тот день Татьяна несла дежурство. Как только произошел первый хлопок, появились клубы огня, женщина нажала кнопку SOS.

- По телефону она успела рассказать, что произошло ЧП, что она нажала тревожную кнопку. Далее же дозвониться до нее было невозможно: телефон был все время занят. Таня звонила во все спец.службы, не подумала уносить ноги и спасаться. Она дала спасателям фору, - говорит сестра Татьяны.

Уже в день трагедии в МЧС рассказали о действиях. Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что сигнал тревоги первой передала охранник. Выбраться из огня сама она не успела.

- Нам сообщили, что возбуждено уголовное дело, называют сумму ущерба. Но никто не говорит о человеческой жертве, - сетует Наталья.

Сестра Татьяны уверена - женщина повела себя героическиФото: Личный архив

ПОМОЩИ ЖДАТЬ НЕОТКУДА

Татьяну похоронили в родном поселке Хомутово. Местные жители, как и родная сестра погибшей, считают, что женщина повела себя героически: выполнила и профессиональный, и человеческий долг.

Наталья рассказала, что дети пока что то с ней, то с отцом. С кем останутся сын и дочь Татьяны, кто и как будет собирать ребят в школу - пока не ясно. Ни местные чиновники, ни представители областной власти никакой помощи семье погибшей не оказали.