2019-07-06T09:53:28+03:00
Звезды

Орел принял эстафету Всероссийского театрального марафона

В течение двух дней жители посмотрят три спектакля гостевого театра из Тулы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орел принял эстафету Всероссийского театрального марафонаОрел принял эстафету Всероссийского театрального марафонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орел принял эстафету Всероссийского театрального марафона, который стартовал еще в самом начале 2019 года во Владивостоке. Театры отправляются на гастроли и, будучи гостями в новом городе, передают другому участнику специальный символ - статуэтку древнегреческого амфитеатра с гербами всех субъектов России.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По случаю марафона 5 июля на сцене театра имени Тургенева символ нашему городу передал гостевой театр из Тулы. Статуэтку из рук Председателя Правительства Тульской области принял Андрей Клычков.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Убежден, что театральные традиции нашего региона позволят пронести эту эстафету достойно и показать таланты наших замечательных актеров, - отметил Губернатор Орловской области.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле марафон продлится два дня. За это время орловский зритель увидит три спектакля Тульского академического театра драмы. Показ постановки «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович уже состоялся. Сегодня актеры выступят со спектаклями «Заповедник» и «33 счастья». После статуэтка древнегреческого амфитеатра отправится в Липецк. Там 8 и 9 июля Орловский театр кукол представит спектакль «Капля жизни» по сказкам Ивана Тургенева.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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