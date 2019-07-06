Орел принял эстафету Всероссийского театрального марафона, который стартовал еще в самом начале 2019 года во Владивостоке. Театры отправляются на гастроли и, будучи гостями в новом городе, передают другому участнику специальный символ - статуэтку древнегреческого амфитеатра с гербами всех субъектов России.

По случаю марафона 5 июля на сцене театра имени Тургенева символ нашему городу передал гостевой театр из Тулы. Статуэтку из рук Председателя Правительства Тульской области принял Андрей Клычков.

- Убежден, что театральные традиции нашего региона позволят пронести эту эстафету достойно и показать таланты наших замечательных актеров, - отметил Губернатор Орловской области.

В Орле марафон продлится два дня. За это время орловский зритель увидит три спектакля Тульского академического театра драмы. Показ постановки «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович уже состоялся. Сегодня актеры выступят со спектаклями «Заповедник» и «33 счастья». После статуэтка древнегреческого амфитеатра отправится в Липецк. Там 8 и 9 июля Орловский театр кукол представит спектакль «Капля жизни» по сказкам Ивана Тургенева.