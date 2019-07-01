В Орловском полесье обнаружили редкое хищное растение

Сотрудники Орловского полесья обнаружили на территории Национального парка редкое хищное растение. Росянка круглолистная включена в мониторинговый список региона и является охраняемой.

Как рассказали в пресс-службе Национального парка, росянку нашли в окрестностях экологической тропы «Кладовая солнца». Почвы здесь торфяно-болотистые, а на азот бедные, что является прекрасным условиям для жизни «хищника».

- В высоту растение достигает 20 сантиметров. Цветок росянки имеет прикорневые листья с округлой листовой пластиной, обрамленную волосками – щупальцами красного цвета, выделяющими клейкую слизь, которая своим ароматом привлекает внимание мелких насекомых и лишает их возможности спастись, - рассказывают специалисты.

После того, как насекомое попадает нам цветок, волоски растения приходят в движение, как бы опутывая добычу клейким веществом. Далее жертва парализуется выделяемым росянкой ферментом, после чего начинается процесс переваривания.

Другое название Росянки – Царевы очи, такое название встречается еще в старинных травниках. «Хищник» цветет, цветение приходится на весну или лето, в зависимости от температуры. К концу лету созревают ее плоды в виде одногнездных коробочек.

Интересно, что Росянка размножается самосевом и большинству растений для опыления нужны насекомые. Но здесь природа все продумала: стебель с цветком, который нужно опылить, расположен выше листьев-ловушек. Поэтому насекомое может собрать пыльцу беспрепятственно.