2019-07-01T15:30:09+03:00
Дом. Семья

В Орловском полесье обнаружили редкое хищное растение

Росянку круглолистную нашли сотрудники Национального парка
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Н. Валуева, orlpolesie.ruФото: Н. Валуева, orlpolesie.ru
Изменить размер текста:

Сотрудники Орловского полесья обнаружили на территории Национального парка редкое хищное растение. Росянка круглолистная включена в мониторинговый список региона и является охраняемой.

Как рассказали в пресс-службе Национального парка, росянку нашли в окрестностях экологической тропы «Кладовая солнца». Почвы здесь торфяно-болотистые, а на азот бедные, что является прекрасным условиям для жизни «хищника».

- В высоту растение достигает 20 сантиметров. Цветок росянки имеет прикорневые листья с округлой листовой пластиной, обрамленную волосками – щупальцами красного цвета, выделяющими клейкую слизь, которая своим ароматом привлекает внимание мелких насекомых и лишает их возможности спастись, - рассказывают специалисты.

После того, как насекомое попадает нам цветок, волоски растения приходят в движение, как бы опутывая добычу клейким веществом. Далее жертва парализуется выделяемым росянкой ферментом, после чего начинается процесс переваривания.

Другое название Росянки – Царевы очи, такое название встречается еще в старинных травниках. «Хищник» цветет, цветение приходится на весну или лето, в зависимости от температуры. К концу лету созревают ее плоды в виде одногнездных коробочек.

Интересно, что Росянка размножается самосевом и большинству растений для опыления нужны насекомые. Но здесь природа все продумала: стебель с цветком, который нужно опылить, расположен выше листьев-ловушек. Поэтому насекомое может собрать пыльцу беспрепятственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Орле следователи будут сотрудничать с театром
Юных орловцев приглашают проверить силы на «Тропе героев»
В Орле прошел благотворительный праздник в поддержку бездомных животных
В Северном районе Орла сгорел мопед
Орловские общественники получили благодарности от мэра
Делал ремонт и прихватил чужое: во Мценске полицейские раскрыли квартирную кражу
Четырех водителей подшофе поймали госавтоинспекторы на дорогах Орловщины
В орловской глубинке пожарные боролись с пламенем в квартире
Погода на Орловщине снова ухудшится
В Орле открылась фотовыставка «Натюрморт»
В Орле откроется выставка живописи Владимира Верижникова
«Фиат» и «ВАЗ» не поделили дорогу в Орловской области
Больше тысячи орловцев пострадали от укусов клещей
Большой Тургеневский праздник прошел в Спасском-Лутовиново
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
За хранение грамма синтетического наркотика орловцу грозит тюрьма
Орловчанка хотела взять кредит и лишилась 50 тысяч рублей
На орловской трассе «Нива» протаранила микроавтобус и улетела в кювет
В Орловской области пропала 87-летняя пенсионерка
В Орле пешеход погиб под колесами "КАМАЗа"
Орловские дайверы нашли дореволюционный пароход «Valamon luostari»
За место в Госудуме от Орловской области поборется Руслан Перелыгин
Велосипедные воры орудуют на Орловщине