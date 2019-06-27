Заботиться о земле с «ФосАгро»

Экологически чистые удобрения

- Попробуйте нашего Иван-чая, - приглашали многочисленных гостей к огромным самоварам. На такой теплой, позитивной ноте начиналось проведение полевой конференции компанией «ФосАгро» в Покровском районе на базе Орловского филиала АО «АгроГард». Представители власти, сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, научных организаций могли глубже познакомиться с инновациями в сфере АПК.

В сельском хозяйстве наступило время смелых экспериментов. Аграрии научились добиваться устойчивых показателей, теперь задача – выйти на новый виток, и именно новые технологии помогут сделать этот рывок. И, конечно, важно при этом сохранить лучшие традиции российского земледелия. Даже сама атмосфера праздника с русскими костюмами, блинами напоминала об этом.

- Недавно отмечали наш исконный праздник Троицу, - провел параллели с прошлым глава Покровского района Дмитрий Романов, - крестьяне в этот день подводили итоги уже сделанному и намечали новые планы. Мы делаем сегодня то же самое.

Планы на будущее у большинства собравшихся связаны с «ФосАгро»: чтобы земля кормила и радовала урожаями, ее нужно питать и баловать хорошей подкормкой. А «ФосАгро» – лидер по поставкам удобрений в России, один из крупнейших в мире производителей фосфорных удобрений, ведущий в Европе производитель кормового монокальцийфосфата и диамонийфосфата. При этом новая продукция полностью оправдывает устоявшееся мнение о том, что самые экологически чистые удобрения в мире производят именно в России.

- Мы поставляем экологически чистые минеральные удобрения и разработали на их основе высокоэффективные системы минерального питания. Они ориентированы на сохранение высокого плодородия почв и получение качественного урожая, – отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин.

- У нас два постоянно действующих полигона в Орловской области и Краснодарском крае, отслеживаем, как новые компоненты сказываются на тех или иных сельскохозяйственных культурах, в том числе нетрадиционных. Большие перспективы, например, у нута, хорошего предшественника под зерновые, - рассказал генеральный директор АО «АгроГард» Павел Царев. - Сейчас активно помимо фосфатов используем серу. Надеемся, поможем аграриям собрать максимальный урожай. О том, что приросты значительны уже сейчас, сами за себя говорят цифры. Например, в Краснодаре с удобрениями «ФосАгро» в два раза увеличился урожай пшеницы, ячмень тоже не подвел. Планировали собрать 64 центнера, получили - 71.

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Работа на перспективу

На полях, обработанных удобрениями «ФосАгро» в Орловской области, тоже буйство зеленых красок и желтых, где тянется к солнцу рапс, а скоро, когда раскроют лепестки подсолнухи, и вовсе будут радовать взгляд поля маленьких солнышек.

- «ФосАгро» сотрудничает с Орловской областью со дня основания предприятия, то есть с конца девяностых. Сегодня в нашем регионе делаем выбор в пользу культур, имеющих экспортный потенциал – подсолнечник, соя, рапс, - рассказал руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков. - Рынок удобрений развивается, как и сам сельскохозяйственный сектор, и сегодня в одном виде минеральных удобрений сочетаются несколько десятков полезных элементов для каждой культуры. Это особенно важно для таких культур как соя, рапс, подсолнечник, посевные площади которых за 5 лет существенно увеличились.Надеюсь, мы достигнем еще больших показателей. В частности, стоит задача довести экспорт продукции АПК с сегодняшних 75 млн долларов до 150 млн долларов к 2024 году.

- Поставки всегда вовремя, продукция компании качественная, - отметила председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного совета народных депутатов Татьяна Ерохина.

В ногу с наукой

В этом году в Орловской области внедряют еще одну инновацию, достоинства которой уже успели оценить более десятка регионов, - спутниковое отслеживание полей. Двести пятьдесят спутников ведут мониторинг полей на орбите земли, как идет развитие растений, как влияют на них погодные и другие условия. В зону наблюдения входят Краснодарский край, Ростовская область, Воронежская, Курская, Орловская, Московская, Нижегородская. Недавно пополнил список Уссурийский край на Дальнем Востоке.

Новый вектор развития земледелия задало подписание договора о дружбе и сотрудничестве между «ФосАгро» и Российской академией наук.

- Принцип оцифрованного земледелия, идущего на наши поля, - обогащать землю в нужном количестве, в нужном месте и в нужное время, – отметил академик РАН Юрий Лачуга и привел для сравнения цифры – На гектаре земли в здоровой почве содержится 18 т микро и макроорганизмов, 1, 5 – в нездоровой почве.

Участникам и гостям полевой конференции были продемонстрированы лучшие практики управления урожайностью и качеством посевов на основе современных систем минерального питания, новинки сельхозтехники. Осмотр сельскохозяйственных достопримечательностей занял так много времени, что солнце уступило место тучам, и начался дождь. Хорошая примета. Верно, к новым урожаям.

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Блиц-опрос

«Я за экологическую безопасность»

А что говорят о взаимосвязи урожая и качества удобрений сами аграрии?

Владимир Юшин, руководитель сельхозпредприятия ООО «Хлебороб»:

-Более десяти лет работаем с компанией «ФосАгро». Качественные удобрения, следим за их ассортиментом. На урожайности рапса, который мы выращиваем много лет, удобрения «ФосАрго» сказываются самым лучшим образом. Зная, что рапс рентабельная культура, но вырастить ее сложно.

Сергей Щепетев, директор по растениеводству АО «Агрофирма «Мценская»:

- С «ФосАгро» сотрудничаем уже около двадцати лет, эти удобрения положительно сказываются на всех культурах . Выдержано качество, заложенное ГОСТ-стандартами – и по размеру гранул, и по их выровненности, и по составу действующих веществ. К тому же, компания всегда идет навстречу клиентам, что тоже большой плюс.

Сергей Шишкин, главный агроном ООО «Эксим Агро»:

- С хорошим удобрением растут и озимая пшеница, и кукуруза, и ячмень, и соя, и горох. Качество удобрений компании и хорошая ценовая политика – считаю, обе эти составляющие важны.

Александр Псарев, фермер:

- Первый год использую на своей земле удобрения этой компании. Собираюсь брать их и дальше. Привезли по заявке вовремя, качество тоже хорошее. Сама земля давать урожаи не будет, ее надо подкармливать, заботиться о ней.

Андрей Табачков, фермер:

- Любой сельскохозяйственной культуре нужна хорошая забота, только тогда она отблагодарит и цветущим видом, и хорошим урожаем. Что касается удобрений, я уже много лет использую удобрения «ФосАгро».

Юрий Мостипан, фермер:

Сейчас фермерам непросто. Чтобы удержаться на плаву, нужно выкладываться, продумывать все моменты. Любая культура нуждается в качественном удобрении. Я семь лет применяю удобрения «ФосАгро». Результат хороший, дает возможность задуматься о новых перспективах.

Вероника ТУТЕНКО

www.phosagro.ru