2019-06-26T09:53:13+03:00
Происшествия

В Орле на городском пляже спасли 11-летнего мальчика

Ребенок отошел от детской купальни и стал уходить под воду
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле на пляже вблизи Городского парка спасли 11-летнего тонущего мальчика. Чуть не обернувшееся трагическим ЧП случилось в минувший вторник вечером, 25 июня.

- Информация о том, что на городском пляже на реке Ока был спасён ребенок, поступила в 17:58 в ОДС ЦУКС, - утончили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Неуверенно плавающих детей в воде заметил спасатель Александр Николаев. Мужчина продолжил наблюдать за ребятами. В один момент он увидел мальчика, который сильно отошел от детской купальни. Ребенок начал захлебываться и уходить под воду. Спасатель сразу же бросился ему на помощь. Он прыгнул в воду и помог мальчику выбраться на берег.

- Ребенка передали матери. Медицинская помощь 11-летнему мальчику не потребовалась, - сообщили «КП» в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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