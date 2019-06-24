В Орле по улице Пожарной новые бордюры заменили на новые

Сезон благоустройства территорий в Орле продолжается. Больше 60 дворов, по планам, приведут в порядок в этом году. Правда, не все орловцы согласны с ходом текущего ремонта.

- В нашем дворе рабочие поменяли новые бордюры на новые, - пожаловались «Комсомолке» жители дома № 30 по улице Пожарной. - Расскажите, в чем суть благоустройства?

Вот так выглядят старые новые бордюрыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

По словам жильцов, бордюры во дворе их дома менялись ровно год тому назад. Все было довольно чисто и аккуратно. Пока однажды, а именно этой весной, на их территорию не ворвался отряд рабочей силы.

Фото жильцов: бордюры до ремонта

Фото жильцов: бордюры до ремонта

- Рабочие вырвали прежние бордюры, состояние которых было идеальным. Взамен им привезли точно такие же, в упаковке, - рассказали редакции «КП» жители Пожарной, 30.

Стоит отметить, что дворовая территория этого дома в текущем году вошла в целевую ведомственную программу «Формирование современной городской среды». К благоустройству двора рабочие бригады ООО «СК «Монолит» приступили 19 мая.

Разрыли отремонтированный дворФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Менять нужно было не бордюрыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Бордюры не обязательно снимать, - настаивали орловцы. Перед закаткой асфальта бордюры закапываются в землю, а не в новый асфальт. Демонтаж был абсолютно не нужен. У нас во дворе и асфальт хороший, кроме места рядом с одним из подъездов - там яма. Новый ровный асфальт рабочие разрыли, - сетуют жильцы.

Новые "новые" бордюрыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Бонус: меняем новое на новоеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Вопросов к качеству нового ремонта у местных жителей нет. Свои обязанности рабочие выполняют хорошо. Но, как считают орловцы, не такой была первостепенная задача на ремонт.

Детская площадка, песок, вздыхают жители, не обновлялись неизвестно сколько, а о специальном покрытии и речи не идет. Также проблемой своего двора орловцы считают неправильную организацию ливневок. По их словам, в дожди люди страдают от перенакопления воды, которая стекается со всего города к реке. В итоге люди попросту не могут выйти из дома и перейти дорогу.

Как обещают местные власти, окончание работ на улице Пожарной, 30 планируется в конце июня.