В Орле по улице Пожарной новые бордюры заменили на новые
Сезон благоустройства территорий в Орле продолжается. Больше 60 дворов, по планам, приведут в порядок в этом году. Правда, не все орловцы согласны с ходом текущего ремонта.
- В нашем дворе рабочие поменяли новые бордюры на новые, - пожаловались «Комсомолке» жители дома № 30 по улице Пожарной. - Расскажите, в чем суть благоустройства?
Вот так выглядят старые новые бордюрыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
По словам жильцов, бордюры во дворе их дома менялись ровно год тому назад. Все было довольно чисто и аккуратно. Пока однажды, а именно этой весной, на их территорию не ворвался отряд рабочей силы.
Фото жильцов: бордюры до ремонта
Фото жильцов: бордюры до ремонта
- Рабочие вырвали прежние бордюры, состояние которых было идеальным. Взамен им привезли точно такие же, в упаковке, - рассказали редакции «КП» жители Пожарной, 30.
"Старые"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Стоит отметить, что дворовая территория этого дома в текущем году вошла в целевую ведомственную программу «Формирование современной городской среды». К благоустройству двора рабочие бригады ООО «СК «Монолит» приступили 19 мая.
Разрыли отремонтированный дворФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Менять нужно было не бордюрыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
- Бордюры не обязательно снимать, - настаивали орловцы. Перед закаткой асфальта бордюры закапываются в землю, а не в новый асфальт. Демонтаж был абсолютно не нужен. У нас во дворе и асфальт хороший, кроме места рядом с одним из подъездов - там яма. Новый ровный асфальт рабочие разрыли, - сетуют жильцы.
Новые "новые" бордюрыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Бонус: меняем новое на новоеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Вопросов к качеству нового ремонта у местных жителей нет. Свои обязанности рабочие выполняют хорошо. Но, как считают орловцы, не такой была первостепенная задача на ремонт.
Пожарная,30Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Детская площадка, песок, вздыхают жители, не обновлялись неизвестно сколько, а о специальном покрытии и речи не идет. Также проблемой своего двора орловцы считают неправильную организацию ливневок. По их словам, в дожди люди страдают от перенакопления воды, которая стекается со всего города к реке. В итоге люди попросту не могут выйти из дома и перейти дорогу.
Как обещают местные власти, окончание работ на улице Пожарной, 30 планируется в конце июня.
ИСТОЧНИК KP.RU