Лето-2019: какие пляжи работают для орловцев

Наступило время летнего отдыха, и жара все активнее манит к воде. Но где орловцам можно купаться без вреда для здоровья? «Комсомолка» подготовила список из пяти мест для купания, рекомендованных специалистами.

ОЗЕРО «СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ»

Адрес: Орел, Заводской район

Как добраться: из центра автобусом № 61 или любой маршрутке до остановки «Ботаника», дальше пешком 500 метров.

Время работы: с 9.00 до 21.00. В эти часы здесь дежурят спасатели и медработники.

Плюсы: Берег Светлой жизни пологий и песчаный. Здесь есть обустроенный пляж со скамейками, навесами, а также с кабинами для переодевания и туалетами. Рядом с пляжем есть кафе.

Озеро является прекрасным местом для бесплатного отдыха всей семьей. По заключению регионального Роспотребнадзора, качество воды в озере соответствует требованиям санитарных правил и норм. Кроме того, большой плюс для выбора отдыха на озере – его транспортная доступность в черте города.

Минусы: в жаркие дни озеро настолько популярно среди горожан, что найти свободное место сложно.

Где орловцам можно купаться без вреда для здоровья?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

БОЛЬШОЕ СОТНИКОВО

Адрес: Урицкий район, поселок Большое Сотниково (20 км от Орла)

Как добраться: с автовокзала рейсовым автобусом «Орел – Сотниково» до конечной остановки, дальше - полкилометра пешком или на личном транспорте.

Время работы: с 10.00 до 20.00

Плюсы: Муниципальный пляж на пруду деревни Большое Сотниково расположен в лесной зоне. На берегу песок и трава. От палящего солнца здесь можно спрятаться под навесами. Для отдыхающих установлены раздевалки и бесплатные туалеты. На спортивной площадке можно поиграть в волейбол и футбол. Для детей оборудован «лягушатник».

Минусы: пруд небольшой, придется делить место с многочисленными соседями.

ПРУД «САХАРНЫЙ»

Адрес: Орловский район, деревня Гавриловская (23 км от Орла)

Как добраться: с автовокзала рейсовым автобусом «Орел-Болхов» до остановки деревня Большевик, далее около километра пешком

Плюсы: Берег водоема пологий и песчаный. На территории есть беседки, можно устроить пикник, пожарить шашлыки. Ранее купание в водоеме было запрещено из-за обнаружения в воде вредных бактерий, но в этом году по данным Роспотребнадзора вода соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Минусы: пруд частный, за рыбалку и аренду беседки придется заплатить.

ПАРК-ОТЕЛЬ «МЕЧТА»

Адрес: Орловский район, поселок Зеленый Шум (7 км от Орла)

Как добраться: на автобусе «Орел-Мезенка» до остановки «Плещеевская больница», далее 5 километров пешком.

Время работы: с 9.00 до 22.00

Озеро парк-отеля "Мечта"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пляж парка-отеля «Мечта» расположен в живописном месте на фоне соснового леса. К услугам любителей активного отдыха здесь могут предоставить лодки, катамараны, а также аттракцион, позволяющий «пролететь» над озером.

Минусы: Вход на пляж платный. Сложно добраться без личного авто.

АНДРИАБУЖ

Адрес: Орловский район, база отдыха «Андриабуж» (5 км от Орла по Залегощенскому шоссе).

Как добраться: из центра Орла на дачном автобусе № 63 «Комсомольская площадь – дачи «Андриабуж».

Время работы: с 9.00 до 21.00

Плюсы: Пруд расположен в Андриабужском лесопарке, рядом березовая роща. На территории базы есть кафе, домики и беседки для отдыха, площадка для игры в волейбол, футбол и бадминтон. Пляж здесь небольшой песчаный, но зато для детей устроена отдельная безопасная территория для купания. Вода в озере признана безопасной.

В целом это место подходит для семейных пар с детьми.

Минусы: водоем платный. Добраться без машины не просто, а место на берегу мало.

Что касается излюбленного места купания орловцев на Оке в городском пляже в районе Городского парка культуры и отдыха, то по последним данным Роспотребнадзора, вода здесь не прошла проверку на безопасность и не соответствует требованиям санитарных правил и норм по санитарно-химическим показателям. Купание здесь не рекомендуется.

Такую картину можно найти на центральном пляже городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

НЕ ЗАБУДЬТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!

Напоминаем, что даже в самых оборудованных и чистых водоемах отдых может закончиться трагедией, если не соблюдать правила поведения на воде. Не стоит заплывать за буйки, прыгать в воду с высоты, купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, за летний период на воде погибло уже три человека. Все они купались в запрещенных местах.