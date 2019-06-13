16 июня в Орловском полесье состоится праздник «Троицкие хороводы»

В воскресенье, 16 июня, состоится 20-й Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Он пройдет в селе Льгов Хотынецкого района. В этот день орловцев ждет насыщенная развлекательная программа.

Выставки и мастер-классы

Площадка «Троицкий сувенир»: экспозиция произведений декоративно-прикладного искусства от мастеров Орловской, Курской, Брянской, Тульской, Костромской и Владимирской областей. Будут представлены вязаные и текстильные игрушки, авторская бижутерия и керамика, мыло и чай ручной работы, лоскутное шитьё и резьба по дереву, изделия в технике декупаж, художественное валяние.

Площадка «Ремесленный посад»: лучшие мастера народных промыслов из Орловской и Курской областей представят традиционные ремесленные изделия и произведения народного искусства, такие как чернолощёная керамика и народная глиняная игрушка, вышитые полотенца и тканые пояса, лыковые лапти и резные ложки, игрушки из соломы и рогоза, тряпичные куклы.

Со старинными музыкальными инструментами и реконструкцией исторического костюма 16-17 веков познакомят участники творческого объединения «Традиция». Народные мастера России Ирина Калякина и Вера Соколова пригласят на мастер-классы по плетению из полевых злаков и рогоза. Мастер Нина Руднева научит всех желающих делать тряпичную куклу.

Гуляния

С полудня гостей праздника ждут на поляне традиций и обрядов «А у нас да на улице!». Угощать всех будут травяным чаем из старинного самовара. Своей музыкальной сокровищницей поделятся фольклорные коллективы из Калужской, Курской, Тульской, Московской, Орловской областей. Зрители примут участие в исконно русских обрядах – кумление и завивание березки, поводят праздничные хороводы.

На празднике будет работать зона «Казачья сторона»: гости познакомятся с особенностями казачьей культуры, попробуют себя в традиционных казачьих играх, забавах, рубке шашкой, посмотрят выставку оружия и казачьего быта и поучаствуют в спортивных состязаниях по рукоборью и корфболу. Для зрителей пройдут показательные выступления «Выездка» конно-спортивной школы из деревни Ледно и катание на лошадях.

На площадке «Сказочное Лукоморье» гостей фестиваля ждут массовые русские народные игры и забавы: «Горелки», «Медвежонок», «Тише едешь», «Салки», «Репа», «Гуси-лебеди», «Рыбак и рыбка». Все желающие смогут поучаствовать в квесте «В гостях у сказки» со спортивными, песенными, танцевальными играми, викторинами, загадками и конкурсами.

На арт-поляне от Орловской детской библиотеки имени Пришвина пройдет краеведческая игра-бродилка «Встречаемся у дворянского гнезда», библио-квилт «Любимая книга детства», мастер-класс «Кукла из бабушкиного сундучка» и фотовыставка под открытым небом «Пойман за чтением Тургенева».

Артисты Орловского театра кукол покажут спектакль с планшетными куклами «Про Лису Патрикеевну и Марью Медведьевну». Каждый желающий сможет поучаствовать в фотосессии с куклами в декорациях к спектаклю. Юные артисты театрального коллектива «Актер» из Мценска покажут спектакль «Ярмарочный балаган». Также работать будут команда аквагримеров, фотозона «Кот в Лукоморье», старинные русские качели.

С 15 часов начнется open-air «Этнолето» под летние музыкальные композиции в стиле этно от DJ White, DJ Moto-moto, DJ Lara Raitner. Девушки примут участие в перформансе «Гадание на венках»: смогут узнать, в какой стороне живет суженый. А парни, выловив самый красивый, на их взгляд, венок, выберут себе спутницу. Образовавшиеся пары скрепят свой союз, посадив березку как символ чистоты и искренности человеческих отношений. Завершится праздник обрядовым костром на закате.