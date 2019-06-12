Орловский академический театр Тургенева завершил 204-й театральный сезон

Во вторник, 11 июня, на большой сцене театра Тургенева прошел финальный спектакль 204-го театрального сезона – «Любовь длиною в жизнь». Однако работа над новыми постановками продолжает идти полным ходом. Об этом орловским журналистам рассказала директор театра Елена Казакова и его главный режиссер Алексей Доронин на пресс-конференции.

- Прошедший сезон был очень успешным для нашего театра – появились новые интересные постановки и в театр вернулся зритель. Впереди у нас много больших планов. Это и участие в театральном марафоне, и гастроли, и возобновление Международного театрального фестиваля «Русская классика», и еще много новых открытий, - подчеркнула Елена Казакова.

В ближайших планах театра пополнение театральной труппы молодыми актерами. Как пояснила Елена Ивановна, 8 августа для них пройдет открытый кастинг.

Одним из центральных событий нового театрального сезона станет возрождение театрального фестиваля «Русская классика», сделавшего Орел в конце 80 – начале 90-х годов общепризнанной театральной площадкой. Фестиваль пройдет с 24 по 28 октября и будет иметь конкурсный формат по шести номинациям. На данный момент заявки на участие прислали театры из Белоруссии, Москвы, Белгорода, Владимира, Орла и нескольких других городов.

Откроет 205-театральный сезон спектакль режиссера Сергея Дьячковского по пьесе Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Далее на сцене театра появится спектакль Антона Карташова по повести «А зори здесь тихие», спектакли Алексея Доронина «Леди Макбет Мценского уезда» и «Горе от ума».

- Мне кажется, театру нужно продолжить традицию появления на сцене хороших текстов. Наша цель не только в том, чтобы привлекать зрителей разных возрастов, но и дать классике новое звучание XXI века, - пояснил Алексей Доронин.