2019-06-12T10:51:51+03:00
Спорт

В Орле Александр Селихов провел мастер-класс для юных футболистов

Пообщаться с вратарем московского «Спартака» собралось немало маленьких поклонников футбола
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле Александр Селихов провел мастер-класс для юных футболистовВ Орле Александр Селихов провел мастер-класс для юных футболистовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле Александр Селихов провел мастер-класс для юных футболистов. Пообщаться с вратарем московского «Спартака» в субботу, 8 июня, на центральном стадионе имени Ленина собралось немало маленьких поклонников футбола в сопровождении родителей.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Занятия голкипер вел вместе со своим первым тренером Владимиром Сычевым. Сперва спортсмены размялись. Затем Александр провел собственную тренировку: тренер бил по воротам, вратарь отбивал мячи. После шанс пробить пенальти по воротам выпал и детям. Участники тренировки повторили за орловским голкипером «Спартака» несколько упражнений.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Около часа после встречи с именитым вратарем длилась автограф-сессия. Без своей росписи Александр Селихов не оставил никого. Он расписывался на всем: шарфах, бутсах, варварских перчатках, телефонах. После все желающие смогли сделать фотографии на память.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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