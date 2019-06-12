В Орле Александр Селихов провел мастер-класс для юных футболистов. Пообщаться с вратарем московского «Спартака» в субботу, 8 июня, на центральном стадионе имени Ленина собралось немало маленьких поклонников футбола в сопровождении родителей.

Занятия голкипер вел вместе со своим первым тренером Владимиром Сычевым. Сперва спортсмены размялись. Затем Александр провел собственную тренировку: тренер бил по воротам, вратарь отбивал мячи. После шанс пробить пенальти по воротам выпал и детям. Участники тренировки повторили за орловским голкипером «Спартака» несколько упражнений.

Около часа после встречи с именитым вратарем длилась автограф-сессия. Без своей росписи Александр Селихов не оставил никого. Он расписывался на всем: шарфах, бутсах, варварских перчатках, телефонах. После все желающие смогли сделать фотографии на память.

Больше фото