«Дворянское гнездо. Возвращение»: в Орле состоялся литературный праздник

7 июня сквер «Дворянское гнездо» Орле в превратился в самую настоящую сказочную площадку. По традиции ландшафтный парк вновь стал местом проведения литературного праздника, посвященного 160-летию со дня создания одноименного скверу романа Ивана Тургенева. Именно это произведение и стало основной темой вечернего празднества.

Пропустить такое мероприятие не пожелали сотни жителей города и области, общественники, деятели культуры и образования, писатели и художники, народные мастера и представители власти. С благодарственной речью перед гостями праздника выступил зампредседателя Орловского областного Совета народных депутатов.

- Немного взволнованный я шёл на мероприятие и увидел, что напротив разрушенного домика Лизы Калитиной расцвели розы. И знаете, это очень символично. Природа нас приветствует и даёт надежды на то, что Дворянское гнездо будет объектом нашего поклонения, а литературный праздник станет брендом Орловской области, - отметил Михаил Вдовин.

Одновременно праздник прошёл на нескольких площадках. У ротонды орловцы смогли узнать об истории романа «Дворянское гнездо». Неподалеку гости наслаждались поэзией и выступали в рамках «свободного микрофона». На аллеях сквера расположилась художественная площадка. В нижнем парке состоялись народные гуляния и богатырские забавы.

Артисты драматического театра показали сцены из спектаклей по произведениям великого писателя-орловца. Выступили на празднике и воспитанники Орловской детской хореографической школы, ансамбль танца «Славица», фольклорный ансамбль «Каравай», квартет Орловского губернаторского симфонического оркестра, Богатырская застава, клуб «Вечёрки в Орле».

Самые маленькие гости праздника также окунулись в тургеневскую атмосферу и встретились с персонажами из его произведений. У дома Лизы Калитиной на «Поляне сказок» юные орловцы стали участниками мастер-классов и анимационной программы от детской библиотеки имени Пришвина и Орловского театра кукол. Дети увидели интерактивный кукольный спектакль «Муха-Цокотуха» и посетили выставки книг и фотозоны.

Художественное шоу «Возвращение» стало настоящей кульминацией праздника. По подлинным фотографиям дома Лизы Калитиной художники на огромном баннере изобразили фасад здания. Живые статуи в ролях героев романа «Дворянское гнездо» вернулись в свой дом.

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