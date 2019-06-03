Постановка театра из Вены открыла Международный фестиваль LUDI в Орле

Девятый Международный фестиваль камерных и моноспектаклей LUDI открылся в Орле 1 июня. Торжество по случаю запуска состоялось в театре «Свободное пространство». С выступления мимов действие плавно перетекло в зрительный зал.

Фестиваль открыла постановка «Сцены из деревенской жизни» театра из Вены по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Герои драмы говорили на двух языках, русском и немецком. Видеоряд с элементами картин Брейгеля и Босха и современным музыкальным оформлением в полной мере показали среду обитания, где персонажи пьесы вынуждены выживать, искать себя и смысл жизни.

Всего за фестиваль будут покажут 11 спектаклей, отмеченных национальными премиями и наградами международных фестивалей театрального искусства. Орел представят два театра, «Свободное пространство» с постановкой «Вторая смерть Жанны д’Арк» и театр Тургенева с работой «Безмолвие». Председателем жюри в этом году будет известный театровед, критик, драматург – Нина Мазур.

Кроме показов спектаклей в Орле состоятся обсуждения просмотренных постановок, мастер-классы от Ирины Продеус, режиссера театра «Michael Chekhov Theater Lab Vienna», и хореографа Татьяны Чижиковой. В рамках фестиваля фойе театра «Свободное пространство» будет работать выставка работ воспитанников творческой мастерской «АРХИ-студия». А уже сегодня, 3 июня, своими выступлениями зрителей порадуют юные орловские таланты. Воспитанники домов творчества, музыкальных и хореографических школ отыграют гала-концерт на центральном входе театра в 18:15.

Также совместно с Детским парком 6 июня реализуется новый проект «Мы же LUDI». В течение часа с 11 утра перед фонтаном «Кони» пройдет благотворительный концерт с показом танцевальных и песенных фрагментов детских спектаклей театра «Свободное пространство».