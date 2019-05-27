2019-05-27T11:52:46+03:00
Общество

Фото-факт: в реках Орла утки плавают с мусором

Плавучая свалка образовалась под мостом в Детский парк через Орлик
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото-факт: в реках Орла утки плавают с мусоромФото-факт: в реках Орла утки плавают с мусоромФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Утки в реках Орла плавают с мусором. Такое обращение поступило в редакцию «КП» от обеспокоенных орловцев.

Действительно, животные вынуждены копошиться в грязи прямо в Орлике. В месте, где над рекой раскинулся пешеходный деревянный мост, ведущий в Детский парк, образовалась плавучая свалка. Ветки, жестяные банки, целлофан - все это приплыло из неоткуда и застопорилось в сетках.

. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

.Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Рядом с этим мусором плавают птицы. Утки со своими детенышами! - жалуются жители.

Напомним, вопрос об уборке водных гладей от мусора в Орле чиновники обсуждали еще в конце апреля. Тогда УКХ Орла обещало почистить Оку и Орлик возле стрелки в месте их слияния, а также под Красным и Александровским мостами. Сегодня проблема вновь обрела актуальность.

- Уборку водной глади нужно проводить не в авральном режиме, а по мере необходимости в течение всего летнего сезона, - еще тогда делал коммунальщикам замечание глава администрации Орла Александр Муромский.

. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

.Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Расчистят ли участок под мостом от плавучей свалки в ближайшее время? «КП» следит за ходом уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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