Фото-факт: в реках Орла утки плавают с мусором

Утки в реках Орла плавают с мусором. Такое обращение поступило в редакцию «КП» от обеспокоенных орловцев.

Действительно, животные вынуждены копошиться в грязи прямо в Орлике. В месте, где над рекой раскинулся пешеходный деревянный мост, ведущий в Детский парк, образовалась плавучая свалка. Ветки, жестяные банки, целлофан - все это приплыло из неоткуда и застопорилось в сетках.

- Рядом с этим мусором плавают птицы. Утки со своими детенышами! - жалуются жители.

Напомним, вопрос об уборке водных гладей от мусора в Орле чиновники обсуждали еще в конце апреля. Тогда УКХ Орла обещало почистить Оку и Орлик возле стрелки в месте их слияния, а также под Красным и Александровским мостами. Сегодня проблема вновь обрела актуальность.

- Уборку водной глади нужно проводить не в авральном режиме, а по мере необходимости в течение всего летнего сезона, - еще тогда делал коммунальщикам замечание глава администрации Орла Александр Муромский.

Расчистят ли участок под мостом от плавучей свалки в ближайшее время? «КП» следит за ходом уборки.