Исправительный Центр под Орлом: как живут те, кто преступил закон, но не попал в тюрьму

В исправительных учреждениях Орловской области сегодня в заключении содержатся около трех тысяч семисот осужденных. Люди здесь разные: от тех, кто хранил наркотики до осужденных за убийства, от разбойников до взяточников. А с начала года еще порядка двух с половиной тысяч человек прошло по всем видам учета - это те, кто преступил закон, но за решетку не попал. Они стоят с нами в очереди в магазин, едут рядом в маршрутке или сидят на соседней скамейке в парке.

Видов альтернативных лишению свободы уголовных наказаний у сегодняшней системы правосудия немало. И один из них – принудительные работы. Корреспондент «КП» побывал в исправительном центре и узнал, что они собой представляют и как живут те, кому суд избрал такой вид наказания.

Видов альтернативных лишению свободы уголовных наказаний у сегодняшней системы правосудия немалоФото: Ольга СУПОНЕВА

В целом, в России такой вид наказания, как принудительные работы, стал применяться с 1 января 2017 года. Исправительных центров на сегодняшний день в нашей стране немного. Участок, функционирующий как ИЦ, а проще УФИЦ, в Орловской области появился совсем недавно - в январе этого года. Он расположен рядом с колонией-поселением №3 регионального УФСИН в поселке Шахово Кромского района.

Отметим сразу – попадают сюда не только новоиспеченные осужденные. Согласно закону, принятому в 2018 году, в исправительных центрах оказываются и те, кто уже несколько лет провел в колонии и теперь, по решению суда, наказание смягчено. Возьмем анонимного персонажа. За хранение и распространение наркотиков несколько лет назад он был осужден на 10 лет пребывания в колонии-поселении. Прошло 7 из них. Аноним вел себя достойно, порядка не нарушал, словом всячески заслужил положительную характеристику от руководства исправительного учреждения. До выхода на свободу ему остается 3 года. Он ходатайствует в суд о смягчении меры наказания. Суд рассматривает обращение и приходит к решению: заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы. Так, наш герой попадает в УФИЦ на Орловщину.

Чем будет отличаться жизнь здесь от жизни в колонии? Относительной свободой.

Обычная комната в общежитии УФИЦФото: Ольга СУПОНЕВА

Основное занятие осужденных к принудительным работам, как не сложно догадаться – трудовая деятельность. В основном осужденные трудятся в коммунальных организациях: убирают мусор, метут улицы, участвуют в работах по благоустройству населенных пунктов.

- Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду и производстве удержаний из его заработной платы в доход государства, установленных приговором суда в размере от 5 до 20%, - поясняет перед началом экскурсии начальник УФИЦ, старший лейтенант внутренней службы Вячеслав Анпилогов.

Каждое утро преступившие закон люди самостоятельно покидают УФИЦ, добираются до рабочего места, выполняют свои обязанности и самостоятельно же возвращаются обратно. По сути, единственное отличие от обычных граждан в том, что свободное от работы время им приходится коротать в исправительном центре.

Личное времяФото: Ольга СУПОНЕВА

Что же представляет собой центр для осужденных, да еще и функционирующий на базе колонии? С виду – обычное общежитие.

- Раньше здесь была колония для несовершеннолетних. И вот это здание - бывшая школа, совмещенная с клубом. Его переоборудовали, сделали ремонт, - рассказывает Вячеслав Анпилогов.

Так вот, это не сырое помещение с обшарпанными стенами и жуткими условиями, как в отечественном кино про тюремную жизнь. Посещение даже вызывает некий диссонанс – упрочившиеся стереотипы берут свое. Рассчитан УФИЦ на 45 человек: 32 мужчины и 13 женщин, пока же жителей тут всего 19, все мужчины. Безопасность обеспечивают дежурные сотрудники и система видеонаблюдения.

Видеонаблюдение ведется круглосуточноФото: Ольга СУПОНЕВА

В момент нашего приезда осужденные на работе. Только двое «новеньких» смотрят телевизор в комнате воспитательной работы. Спрашиваю, как им здесь нравится. Оказывается, нравится.

- Общежитие чистое, опрятные душевые, кухня, отношение сотрудников хорошее, даже машинка стиральная есть, - делится впечатлением один из осужденных. Он прибыл сюда из соседнего региона отбывать остаток назначенного судом срока.

Условия комфортныеФото: Ольга СУПОНЕВА

Осматриваем УФИЦ с его начальником. Забыть где находишься получается довольно быстро. Заходим в комнату-спальню. Шесть кроватей, тумбочки и шкафы для личных вещей, столы, стулья. Словом, необходимый минимум. И никаких тебе решеток на окнах. На стене висит распечатанный распорядок дня. У осужденных здесь он примерно такой: подъем в 6 утра, туалетные процедуры, зарядка, поверка, завтрак, далее – рабочий день. После работы жители УФИЦ могут посмотреть телевизор, почитать книгу или еще каким-то дозволенным здесь образом провести личное время. Под запретом только средства связи с внешним миром – ноутбуки, мобильники. Впрочем, действует он ровно до того момента, как осужденные покидают стены центра. За их пределами они могут спокойно воспользоваться телефоном, посидеть в интернете.

Быт осужденныхФото: Ольга СУПОНЕВА

Рядом с общими комнатами есть одиночная. Она для тех, кто нарушил установленный порядок отбывания наказания.

- Например, осужденному нужно было прибыть к нам в УФИЦ к 9 утра, но он по той или иной причине опоздал. Тогда он размещается в этом помещении, а что с ним делать, решает суд, - поясняет мой сопровождающий.

В одиночной комнате – кровать, стол, табурет, тумбочка, санузел. Тут на окне уже решетка.

Сюда попадают нарушители установленного в УФИЦ порядкаФото: Ольга СУПОНЕВА

- А как выходит, что осужденные опаздывают? – уточняю у начальника УФИЦ.

- Опаздывают также, как и обычные люди. Они ведь сами добираются к нам, из разных регионов. Кто на поезде, кто на автобусе, - отвечает Вячеслав Анпилогов.

- Если осужденные так свободны в перемещении, то, получается они могут просто не доехать до исправительного центра или уйти на работу и…попросту не вернуться? – задаю вопрос.

Могут. Более того, один такой случай уже произошел. В конце апреля один из «квартирантов» исправительного центра сбежал. Сейчас он в розыске. После того, как его найдут, в УФИЦ беглец уже не вернется: новую меру наказания для него изберет суд.

Проходим дальше, осматриваем душевую и санитарный узел, кухню. В холодильнике продукты, чайные чашки выстроились в ряд – у кого какая, у кроватей домашние тапочки. И не возникает ни на минуту ощущения, что живут здесь те, кто преступил закон. Осужденные, порой, по тяжелым статьям.

Внутри помещение для нарушителей выглядит такФото: Ольга СУПОНЕВА

- Исправительные центры были созданы для того, чтобы снизить нагрузку на колонии-поселения, - говорит Анпилогов.

Впрочем, играет тут немалую роль и общая тенденция гуманизации системы наказаний в нашей стране. В идеале, она должна приблизиться к общепринятым мировым стандартам. Однако риторическим остается вопрос о народном менталитете: не станет ли проще сойти на скользкую дорожку, зная, что после совершения преступления попадешь не в страшное место, а вот в такой центр?

СПРАВКА «КП»

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ. Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. Назначаются они на срок от двух месяцев до пяти лет. Осужденные трудятся в местах определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.