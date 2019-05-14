Подвиг, достойный награды: орловца отметили за спасение двоих тонущих людей

Отважный подвиг жителя Орла Вячеслава Геннадьевича Емельянова не остался без внимания спасательных служб. В марте этого года из-под провалившегося льда орловец вытащил двоих рыбаков.

Зимняя «охота на рыб» могла закончиться трагически для местных жителей, если бы не Вячеслав Емельянов, который шел по берегу Оки. Он, услышав крик о помощи, рассмотрел в середине водоема двоих человек, мужчину и подростка. Оба оказались в полынье, а вокруг них бегала собака.

Найдя палку, Вячеслав Геннадьевич стал подтаскивать ей мальчика. Тогда же лед провалился и под ним. Но мужчина не расстерялся, ему удалось запрокинуть ноги и выбраться из полыньи. Когда силы были уже совсем на исходе, подоспел другой тонущий. По кромке люда он подобрался к мальчику и вытолкнул его из воды. Подросток выбрался на лед, и тогда Вячеславу Емельянову удалось вытащить и мужчину. После спасения все трое отправились по домам сушиться и греться.

В то время как мужчина спасал тонущих, к берегу спешили спасатели. После их прибытия очевидцы рассказали, что провалившимся под лед мужчинам помог рыбак, после чего они вместе перешли реку и разошлись.

За мужество и отвагу в опасной ситуации сотрудниками МЧС было решено наградить орловца. По решению руководства регионального управления Вячеславу Емельянову вручили почетную грамоту.