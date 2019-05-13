Под Орлом директор интерната издевался над собакой на глазах очевидцев

Праздничный день 9 мая для жителей поселка Никуличи, что под Орлом, обернулся шокирующим зрелищем. Местный житель привязал к своему авто собаку и таскал ее по улицам. Теперь полицейские проводят проверку, а в ситуацию лично вмешался губернатор: оказалось, что варвар занимает должность директора одного из интернатов области.

О шокирующем случае рассказали очевидцы в группе, посвященной защите животных "Кот и Пес" в соцсети Селяне отметили, что мужчина был изрядно пьян, на замечания реагировал исключительно на русском матерном и даже набросился на одного из свидетелей произошедшего с кулаками. А на фото с места происшествия видно – на асфальте и машине следы крови несчастного травмированного животного.

- Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.245 (жестокое обращение с животными) и ч.2 ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пока правоохранители разбираются с правовой стороной вопроса, моральной уделил внимание глава Орловщины Андрей Клычков.

- Как с точки зрения законодательства, так и с морально-нравственной стороны эти действия заслуживают осуждения и строгого наказания. К тому же, как выяснилось, этот мужчина работает директором одного из интернатных учреждений области. Точнее, работал. Сегодня я принял решение освободить его от занимаемой должности. Правоохранительные органы проведут проверку, и еще дадут соответствующую оценку его действиям, - процитировал губернатора его советник Сергей Лежнев.

«КП» следит за развитием ситуации.