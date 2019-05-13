2019-05-13T12:07:24+03:00
Звезды

Команда из Орла выступила в четвертьфинале «вышки» КВН

«Такая история» не смогла получить путевку в полуфинал, болельщики уверены - орловцев засудили [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: скриншот youtube.com/watch?v=8Il_ojvpe-0Фото: скриншот youtube.com/watch?v=8Il_ojvpe-0
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Впервые в четвертьфинале высшей лиги КВН выступила команда из Орла. Сборная исторического факультета ОГУ «Такая история» удостоилась похвалы жюри, однако пройти в полуфинал у ребят не получилось.

Эфир игры состоялся накануне, 12 мая. Соперниками орловской команды выступили «Борцы» из Сургута, «Сборная Забайкальского края» из Читы, команда «Умные люди» - десантники из Рязани, а также «Планета Сочи», город Сочи.

Фото: скриншот youtube.com/watch?v=8Il_ojvpe-0

Фото: скриншот youtube.com/watch?v=8Il_ojvpe-0

Жюри не оценило игру орловцев в первом традиционном конкурсе приветствие, однако уже на музыкальном биатлоне «Такая история» стала лучшей, что отметил председатель жюри Константин Эрнст. Прекрасно орловцы справились и с конкурсами «Знакомый сюжет» и музыкальным домашним заданием. Однако догнать и перегнать «Борцов», десантников и сочинцев команде из ОГУ не удалось.

Поболеть за КВН-щиков из Орла приехал глава региона Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

- «Такая история» выступила во втором четвертьфинале, где достойно боролась за выход полуфинал. Мы с супругой находились в зале и вместе с другими орловскими болельщиками горячо поддерживали наших талантливых ребят. Они, как всегда, были на высоте и выступили блестяще. К сожалению, в этот раз победа досталась сопернику и «такая история» не попала в полуфинал. Но мы по-прежнему верим в наших игроков и гордимся их историческим успехом в этом сезоне. Друзья, давайте вместе скажем им спасибо и пожелаем ярких успехов! - написал губернатор на своей страничке в «ВКонтакте».

Фото: скриншот youtube.com/watch?v=8Il_ojvpe-0

Фото: скриншот youtube.com/watch?v=8Il_ojvpe-0

Многие болельщики орловской команды исходом игры остались недовольны. «Засудили на приветствии», «На официальном сайте КВН все поддерживают только вас», «У вас был самый тонкий и интеллектуальный юмор», «Вы были на голову выше остальных» - такие слова поддержки адресуют команде «Такая история» в ее официальной группе.

Отметим, что команда «Такая история» приглашена к участию в фестивале «Голосящий КиВиН», который пройдет в июле в городе Светлогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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