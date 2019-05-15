В Орле всплыло видео, на котором полицейский бьет мужчину

В Орле пользователи социальных сетей обсуждают видеозапись, которая появилась на некоторых интернет-ресурсах. Видео запечатлело полицейского, наносящего удары неизвестному мужчине. Региональный СКР начал проверку.

Запись с камеры видеонаблюдения оказалась опубликована в телеграм-каналах, а также Instagram. По информации распространивших видео источников, на нем начальник одного из отделов полиции региона. Однако достоверно известны все подробности станут лишь после проверки: в региональном УМВД она уже ведется.

- О данном видео доложено начальнику УМВД, в случае подтверждения вины сотрудник будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Свою проверку начали и следователи СК.

- Проводится доследственная проверка по факту противоправных действий сотрудника полиции, который, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к неустановленному мужчине. Противоправные действия сотрудника полиции зафиксировала камера видеонаблюдения, запись с которой неизвестными лицами предана гласности.

В настоящее время устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В регуправлении СКР просят всех, кому что либо известно о данном инциденте сообщить информацию по телефонам 8-920-815-65-55, 8 (4862) 73-29-75.

По информации собственного источника, видео могло быть сделано еще несколько лет назад. Мы следим за ситуацией.