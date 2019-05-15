В Орле жители жалуются на сброс сточных вод на дачные участки

В последних числах апреля дачники из садоводческого некоммерческого товарищества «Надежда», что находится в районе Лужков, забили тревогу. По поселку побежала мутная вода с неприятным едким запахом. Люди всерьез забеспокоились – не отходы ли это с находящегося рядом предприятия? И что грозит сельскохозяйственной земле и урожаю, если на участки попали загрязненные сточные воды?

Озадаченные дачники скооперировались и стали искать поддержки у чиновников и представителей профильных ведомств.

- Мы обратились в администрацию Заводского района, там сказали, что вопрос на контроле. После приезжали к нам специалисты из регионального Роспотребнадзора, обещали разобраться, - поделились собственники участков в СНТ «Надежда».

Фото: vk.com/cives.orel

Однако в первые недели мая «ароматные» ручьи продолжали течь из находящегося рядом коллектора. По словам дачников, особенно обильно текло в праздничный день 9 числа. Тогда тревогу забили общественники. Накануне, 13 мая, на месте происшествия встретились делегаты потерпевшей стороны, активисты движения «Граждане Орла», ответственные чиновники, а также представители завода изделий ПВХ.

Итог таков: факт течи жидких отходов на земли общего пользования имеет место быть. Правда, как подобное вообще оказалось возможным и что за состав у этой «воды» - эти вопросы остались открытыми.

По словам начальника административно-технического контроля администрации Заводского района Орла Ольги Проценко, сказать точно по чьей вине произошел инцидент не представляется возможным. Указанным коллектором пользуются два хозсубъекта – завод ПВХ-изделий и Ветсанутильзавод.

- Дело не в том, кто пользуется этими сетями, а в их техническом состоянии. Коммунальные сети и предназначены для того, чтобы по ним шли отходы. Или они уходят в коллектор, или ввиду загрязнения сетей работают на выход, - отметила чиновница.

Между тем, пока выяснялись все обстоятельства и составлялись протоколы, вода из колодца бить перестала. На вопрос, кто ее перекрыл, конкретного ответа не поступило.

Фото: vk.com/cives.orel

- Чего же ждать жителям? – попытался выяснить активист Вадим Невров.

- За действия хозяйствующего субъекта я ответить не могу. Но если вы видите, меры уже принимаются, - парировала Ольга Проценко.

Как итог – составленный административный протокол о нарушениях и предписание таковые устранить. Руководство завода на месте событий предпочло не комментировать ситуацию.

«КП» следит за ее развитием.