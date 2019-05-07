Студент из Германии выиграл суд у главного вуза Орловщины

Очередной суд у Орловского государственного университета имени Тургенева выиграл 48-летний немецкий студент по имени Йорн Хезе. Реальная история Йорна больше похожа на сериал. Уже в сознательном возрасте гражданин Германии приезжает в Россию, чтобы получить дополнительное высшее образование. И не в столицу, а в маленький провинциальный Орел. Тут и начинается завязка.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ КЕМБРИДЖ

Резонный вопрос «зачем Вы приехали в Росиию?» рождается сразу. Йорн отвечает – мол, я видел много стран и давно хотел посмотреть самую большую из всех. Русский язык стал изучать давно, еще живя в Восточной Германии. Несколько лет назад давняя мечта сбылась, почти всю страну Йорн проехал на поезде и остановился в Орле - здесь жили его друзья.

Уже имея образование, он поступил на экономический факультет ОГУ, но в скором времени первокурснику качество образовательных программ показалось сомнительным. О чем он во всеуслышание заявил.

По словам немецкого студента, на экономическом факультете было мало…экономики. Йорн сравнил программы с такими учебными учреждениями как Кембридж, Сорбонна. Учебный план человеку, у которого уже имелись немалые познания в этой дисциплине, показался скудным и неэффективным.

- У нас было мало экономики и много физкультуры. Но как таким образом можно готовить высококвалифицированных экономистов? Я направил письмо в ректорат, где изложил свои мысли по поводу учебной программы, высказал предложения, - поделился Йорн.

Первые косые взгляды тут-то и начались.

ЖИЗНЬ ОБЩАЖНАЯ

Удивляло Йорна и вузовское общежитие, в котором ютился он вместе с другими студентами. Тараканы и прочая живность здесь были обычным делом, а на обшарпанные стены и ржавые трубы никто не обращал внимания. Немец снова стал забрасывать ректорат жалобами с прилагающимися к ним фотографиями. Ответ один – состояние общежитий соответствует нормам Роспотребнадзора.

Стены общежития

Что-то в своей комнате Йорн сделал своими руками: поклеил обои, соорудил стеллажи. Правда, уже в скором времени оказалось, что много времени ему провести в стенах вузовского общежития, впрочем, как и самого вуза, не суждено. Приказом ректора Йорна отчислили из ОГУ – немецкий студент не сдал БЖД (безопасность жизнедеятельности человека, прим ред.). Шел 2017-й год.

СУД ЗА СУДОМ

Гостю из Германии восстанавливать справедливость пришлось через суд.

- Сначала мне сложно было найти адвоката, который готов был бы взяться за мое дело,- рассказал Йорн. – Но я все же нашел защитника и осенью 2017-го года у нас было 5 судебных заседаний, в январе 2018-го дело рассматривалось в апелляции.

Тогда суд встал на сторону студента и счел решение об отчислении незаконным. Йорн восстановился в вузе, правда уже на факультет иностранных языков. Но суды на этом не закончились.

Накануне, 7 мая, рассматривался иск о возмещении затрат на услуги адвоката, которого так сложно было найти. Йорн требовал 100 тысяч рублей. И хотя вчерашний суд он выиграл, иск удовлетворен лишь частично. Вместо 100 тысяч истец получит лишь 46 тысяч 700 рублей. В удовлетворении остальной части отказали.

- Я не доволен результатом. Мой друг, адвокат и судья в Германии также очень удивлен тем, что судья в Орле посчитал мои судебные издержки «непропорционально высокими» и последовал мнению ОГУ, которое было представлено в их заявлении. Фактически я потерял 53,3 тысячи рублей, - сетует Йорн.

Это разбирательство не последнее.

- Следующее судебное заседание по другому вопросу состоится 27 мая и будет связано с расходами, которые я вынужден был оплатить из-за этого незаконного отчисления (т.е. транспортные расходы, авиабилеты, билеты на поезд, визовые сборы и расходы на проживание в отелях Берлина, картриджи для принтера, бумагу, топливные расходы). В моей форме претензии я представил доказательства и счета на общую сумму более 378 000 рублей. Я не могу принять участие в первом судебном заседании и надеюсь, что судья перенесет заседания на более позднее время в июне, чтобы я мог принять участие в моей защите. Бой продолжается, - написал Йорн Хезе открытое послание на своей официальной страничке в соцсети.

«КП» следит за развитием ситуации.