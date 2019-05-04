Упавшую в реку женщину спасли в Орловской области

В Орловской области неравнодушные очевидцы и полицейские спасли упавшую в реку женщину. ЧП случилось на днях в районном центре Ливны.

Все произошло в районе Беломестеского моста городка. Местные жители заметили в реке движение, присмотревшись поняли – в реке человек, сразу позвонили в экстренные службы. Первыми на помощь подоспели сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

- Когда мы подъехали к указанному месту, то увидели женщину, лежащую на небольшом островке посреди реки и двух граждан, которые находились около нее, - рассказал командир взвода ППС МО МВД России «Ливенский» лейтенант полиции Евгений Бочаров. – Мы бегом спустились к реке, сняли верхнюю одежду и, взяв у медиков носилки, по пояс в воде перешли на островок, где находилась пострадавшая.

Затем полицейский и его коллеги положили пострадавшую на носилки и перенесли ее в уже подоспевший к тому моменту реанимобиль. Женщине удалось вовремя оказать медицинскую помощь, сейчас она под присмотром врачей.

- Как отметили сотрудники патрульно-постовой службы, помогать находящимся в беде это не только их служебный долг, но и веление сердца. Однако полицейские отмечают, что особенно приятно, когда неравнодушие и чуткость к чужим проблемам проявляют и прохожие, которые помогают и своим землякам, и стражам правопорядка, - поделились с «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.