2019-05-07T15:50:50+03:00
Общество

Бюст Сталина продемонстрировали в Орле

Представители местного отделения «красных» ратуют за установку монумента вождю в областном центре [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Готовый бюст Иосифу ВиссарионовичуГотовый бюст Иосифу ВиссарионовичуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 7 мая, жителям Орла показали уже готовый бюст Иосифу Сталину. Представители местного отделения КПРФ принесли монумент в центр города, где провели пикет.

За установку памятника вождю «красные» ратуют уже давно. Мнение общественности разнится: кто-то считает Иосифа Виссарионовича выдающимся политиком эпохи, кто-то припоминает репрессии.

Транспортировка вождя Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Транспортировка вождяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По словам секретаря обкома КПРФ Ивана Дынковича, цель прошедшего сегодня мероприятия – напомнить в преддверии 9 мая, что советский народ вел к победе верховный главнокомандующий. Также коммунисты в очередной раз заявили о своем требовании установить бюст Сталину в Орле.

На пикете не обошлось и без эксцессов: по просьбе правоохранителей бюст пришлось транспортировать из одного места в другое, в согласованное для пикета.

Коммунисты ратуют за установку памятника Сталину в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Коммунисты ратуют за установку памятника Сталину в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отметим, что по последним исследованиям «Левада-центра» положительно роль Сталина в истории оценивают 70% россиян. Это рекордное число.

Нужен ли Орлу памятник Сталину? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Нужен ли Орлу памятник Сталину?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Быть или не быть памятнику вождю в Орле – этот вопрос все еще остается открытым.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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