На трассе под Орлом перевернулся рейсовый автобус

Сегодня ночью, с 29 на 30 апреля, на трассе в Орловской области перевернулся рейсовый автобус. 54 человека находились внутри машины.

Сейчас известна предварительная информация. Недалеко от поселка Кромы, на 423 километре трасса М-2 "Крым", автобус марки "Ютонг" врезался в попутный грузовик. После столкновение он опрокинулся и улетел в левый кювет по ходу движения. В автобусе находилось 54 человека, на данный момент за медецинской помощью обратились 11 человек.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия уточняются, - прокомментировали корреспонденту "КП" ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По собственной информации, автобус следовал из Киева в Москву.