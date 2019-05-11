2019-05-11T11:49:16+03:00
Общество

Орел отметил День Победы

Смотрите [фото]репортаж «КП» о празднике в городе
Наталья Меркулова
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Орел отметил День ПобедыОрел отметил День ПобедыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Жители и гости Орла отметили 74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно начало торжественных мероприятий ознаменовал Парад Победы на центральной городской площади Ленина. Тысячи орловцем собрались здесь, чтобы увидеть Знамя Победы, марш ветеранов локальных боевых действия и юнармейцев.

После окончания праздничного парада площадь Ленина превратилась в концертную площадку, на которую вышел военный оркестр Академии ФСО и барабанщицы из Орловского государственного университета и Орловского юридического института.

Одним из главных событий дня стало торжественное шествие Бессмертного полка. В этом году в его рядах прошли 20 тысяч орловцев, пронесших по центральным улицам города портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Многократные крики «Ура!», поздравления с великим праздником Победы, звуки военного оркестра и русской гармоники еще долго раздавались над городом.

Различные тематические площадки работали в городе в этот день до позднего вечера. Конкурсы патриотических рисунков, мастер-классы, фотозона и мастерская художников ждали орловцев на улице Ленина.

В городском парке жители города танцевали вальс и слушали живую музыку в исполнение образцовых творческих коллективов города. В 17:00 здесь прошла акция «Синий платочек», посвященная подвигу женщин на войне.

Финалом праздничного дня стал фейерверк, озаривший небо над Орлом.

Смотрите фото с праздника здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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