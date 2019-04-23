Наркодилера, орудовавшего в нескольких регионах, задержали в Орле

В Орле задержан с поличным наркодилер, орудовавший на территории нескольких регионов. Пять килограммов «товара» изъято – это метамфетамин, соли, гашиш и другие наркотики, готовые попасть к своим покупателям.

Работал задержанный в составе целой наркобанды, распространявшей запрещенные вещества сразу в нескольких областях. В Орле он снимал квартиру, в которой устроил рабочее место: здесь он развешивал, фасовал, упаковывал наркотики. Чтобы потом продать их оптом бесконтактным способом, через так называемые закладки в так называемых тайниках.

В съемной квартире задержанный устроил рабочее место. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Орле молодой человек задержан полицейскими с поличным. У него было изъято свыше пяти килограммов наркотических веществ. Так, согласно проведенному исследованию, у злоумышленника обнаружили более 700 грамм «солей», порядка четырех с половиной килограммов амфетамина, а также более 20 граммов гашиша и более 40 граммов марихуаны, - рассказала «Комсомолке» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Здесь же, во время обыска, полицейские нашли и изъяли упаковочные материалы, а также большое количество ноутбуков и гаджетов, которые использовал делец для общения с другими участниками преступной группы.

Известно, что сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с коллегами из других регионов задержаны и другие члены наркобанды.

Ноутбуки и гаджеты, которые использовал дилер для общения с "коллегами" полицейские изъяли. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенный в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По этой статье торговцу наркотиками может грозить пожизненное заключение.