На Орловщине опровергли информацию о ввозе мусора из Москвы

В четверг, 25 апреля, орловцев не на шутку напугала новость о том, что регион может стать полигоном для свалки столичного мусора. В этот день в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что вице-мэр Москвы Сергей Бирюков ведет переговоры с главой Орловской области Андреем Клычковым о возможном вывозе мусора из Москвы в Орел. Новость давалась со ссылкой на источник в московской мэрии. Речь велась о том, что якобы орловский полигон может стать альтернативой Шиесу, который строят в Астраханской области и против которого активно выступают местные жители.

Советник губернатора Сергей Лежнев эту информацию опроверг.

«Никогда вопрос этот даже не поднимался, чтобы он где-то обсуждался. <…> Более того. Невозможность (юридическая) реализации такого, с позволения сказать, «плана», обусловлена прежде всего двумя факторами: вопрос поступления отходов из других регионов должен быть прописан в региональной схеме обращения с отходами. Данная схема выставлена в открытом доступе. Новая электронная схема выставлена на обсуждение и тоже находится в открытом доступе. Необходимо подписание соглашения между органами власти субъектов Российской Федерации о совместном обращении с отходами. Которого конечно тоже нет» - написал Лежнев (орфография и пунктуация автора).

Советник назвал эту новость не иначе как «обычная лажа».

Также он отметил, что подобного полигона на территории региона попросту не существует. А орловская свалка давно нуждается в рекультивации, на чем настаивает и сам Клычков.

Между тем, в разговоре с журналистами РБК и сам глава Орловщины опроверг прозвучавшую информацию.

- Наоборот, сегодня мы ставим задачу не создавать новых полигонов, а рекультивировать имеющиеся, — подчеркнул глава области.

В ЭТО ВРЕМЯ

25 апреля в Москве Андрей Клычков встретился с Министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. По словам самого губернатора, обсуждались рабочие моменты вроде выделения дополнительных мусорных контейнеров, реализации федеральных программ по сбору и переработке отходов, вопросы создания дополнительных условий для вывоза мусора.

Затронута была и тема орловской свалки.

- Особо хочу отметить договоренности по рекультивации Орловского полигона. Сегодня мы обсудили возможность подачи регионом заявки на рекультивацию. Вы знаете, в этом также есть острая необходимость. Должен сказать, что по всем вопросам мы нашли понимание и достигли предварительных договоренностей, - написал Андрей Клычков в соцсетях.

Под этой записью в Instagram орловцы стали (что ожидаемо) задавать вопросы о ввозе московского мусора. Под одним из таких комментариев Клычков отметил «просто, видимо, я кому-то сильно не нравлюсь».

«КП» следит за ситуацией.