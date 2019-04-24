" С первых позывных я понял - это будет что-то особенное". Радиоведущий Александр Амурный рассказал о причинах популярности в Орле «Нового Радио»

«Здравствуйте, я — Александр Амурный!» — богатый оттенками, бархатистый голос ежедневно произносит эти слова на 107.8 FM. Главное лицо «Нового Радио Орел» — один из самых опытных ведущих города. Свой псевдоним он получил в начале нулевых, когда вел программу, посвященную знакомствам. Но сменить «публичную фамилию» Амурный не спешит — сантименты.

Вещанию в Орле «Нового Радио» исполнилось 4 года. Беседуем с Александром в одной из студий Группы Компаний «F-media» — холдинга, который, помимо «Нового Радио», транслирует в городе сигналы еще пяти форматов - «Европы Плюс», «Радио ENERGY», «Дорожного радио», «Радио 7», «Спорт FM» («STUDIO 21»).

- В одном из интервью ты упоминал забавную историю твоего знакомства с «Новым Радио».

- Было такое. В сущности, о создании нового формата я узнал еще до того, как услышал его название. В 2014 году, кажется, на «Хедхантере» я увидел объявление о том, что Роман Емельянов (сегодня - генеральный продюсер «Нового Радио») набирает команду. «Готовится что-то интересное» - подумалось мне.

О том, что «Новое Радио» начнет вещать в Орле, я узнал «из первоисточника», от моего руководителя, генерального директора ГК «F-media» Ольги Фефеловой. Захожу в ее кабинет. Она мне говорит : «Саша, мы будем транслировать в Орле «Новое Радио». «Какое новое радио?» - спрашиваю. Она: «Новое!» Я: «Понятно, что новое, как станция-то называется?».

- Как ты оценил новый формат?

- Тут тоже был интересный нюанс: «Новое Радио» впервые постучало в мою жизнь... разбитым лицом Димы Нагиева. Помните, были такие плакаты, на которых Дмитрий в синяках и ссадинах стоит с табличкой «Нового Радио» на фоне полицейской линейки для измерения роста? Я впервые увидел эту «наружку» в Москве. А через несколько месяцев «F-media» клеила ее в Орле.

- Плакаты, на которых Нагиев с разбитым лицом, предполагали хулиганский характер формата?

- Скорее, мужской. Таким способом создатели хотели привлечь внимание сильной половины слушателей. Кстати, один из старых баннеров с Нагиевым висит в одной из наших студий — ностальгируем!

- Как Орел встретил «Новое Радио»?

- Крайне позитивно. Когда в регионе начинает вещание новая станция, почти всегда наблюдается сильный всплеск интереса к формату. Обычно он длится несколько месяцев. Потом идет отток. Но в случае с «Новым Радио» я его не почувствовал.

Емельянов предложил революционный формат, отличный от всего, что делалось раннее станциями, транслирующими русскую музыку. «Новое Радио» с первых позывных позиционировало себя как формат, нацеленный на прогрессивную, в том числе молодую, аудиторию.

- Почему станции, крутящие русскоязычную музыку, этого не делали?

- Делали, но мало. Считали, что такая аудитория неплатежеспособна. Однако «Новое Радио» работает на будущее. Вчерашние, еще совсем молодые слушатели формата сегодня уже вполне респектабельны. К тому же в стране давно созрел запрос на высококлассную русскую музыку. В нише, которую заняла радиостанция свободного места оказалось много, поэтому формат был выбран, на мой взгляд, идеально.

Лучшее доказательство моих слов - недавний орловский концерт Тимы Белорусских — одного из хедлайнеров «Нового Радио».

- Зал был забит до отказа!

- Да, множество людей приехало даже из Брянска, Курска, Железногорска. Все потому, что сегодняшней публике интересны артисты формата «Нового Радио».

- Как ты, профессионал, много лет проработавший в радиоведении и продакшн, оценил новый формат?

- Революционность, о которой я говорил, проявилась не столько в подходах к созданию плейлистов. Одним этим слушателя не удержишь. Сильной стороной являются уникальные студийные музыкальные проекты — «Живая среда» или выступления артистов в шоу «StarПерцы». Аранжировки, качественное и оригинальное звучание, мощное и уникальное исполнение — это сильно выделяет станцию. Проекты «Нового Радио» визуализированы, их можно увидеть на ютуб-канале и соцсетях формата — крайне активных, кстати. Сегодня наблюдается разворот «Нового Радио» в сторону радиоблогинга, неординарных интернет-проектов, подкастов. Мне всё это чрезвычайно нравится. «Живага» всегда интересна! Что уж говорить о ведущих — обожаю «StarПерцев», люблю Новосельцева, Калинина!

- Ктсати, о «StarПерцах». Ты, кажется имеешь небольшой опыт совместного радиоведения с ними в шоу?

- Громко сказано, но в Белгороде и Липецке, где ГК «F-media» организовывала федеральные эфиры шоу «StarПерцы», я и мой коллега Дмитрий Кузин действительно, были outside-ведущими. Мы общались с поклонниками «StarПерцев» во время эфира (мобильная радиостудия была открытой для десятков гостей) и иногда сидели за микрофонами вместе со звездными ведущими.

- Кто кого переговорил?

- А вы как думаете? Кто может переговорить обладателей двух рекордов Гиннесса в области радиоведения, людей, ведущих ежедневное 4-часовое утреннее шоу на одной из премиум-станций страны? В лучшем случае чувствуешь себя в гостях! У меня сложились хорошие отношения с ведущими — Вадимом Вороновым, Алисой Селезневой, Сергеем Мельниковым. Я подписан на них в соцсетях, они на меня. Общаемся иногда.

- Ты запускал региональные проекты «Нового Радио». Главный из них - «Личные сообщения». Как шла работа? Какие трудности были в общении с федеральными партнерами?

- Мне посчастливилось запускать так называемые локальные проекты «Нового Радио» во всех четырех областных центрах присутствия Группы Компаний «F-media» - Орле, Белгороде, Липецке, Брянске. «Личные сообщения» у нас выходят с 13.00 до 14.00 по будням. Это большой интерактивный проект, и я горд тем, что сделал для него оформление и без проблем утвердил его в Москве. И да, - мне довелось вести «Личные сообщения» в Белгороде и Липецке.

- Из Орла?

- Да, из орловской студии. Мы работаем удаленно.

- В чем трудности в ведении на неродной город?

- Поначалу очень нервничаешь. Ты осознаешь, что сейчас будешь говорить с городом, о котором тебе мало что известно. Погоду смотришь по вебкамерам, новости читаешь, ленты соцсетей листаешь, чтобы быть «в теме». Потом волнение проходит и понимаешь, что «Новое Радио» формирует вокруг себя очень открытую, добрую, душевную аудиторию. У меня мощный инсайт был, когда я это понял!

- Люди, ведущие себя странно, часто звонят?

- Очень редко. Но куда же без них? Год назад в «Личные сообщения» дозвонилась дама... она рыдала, призывала любить друг друга, творить мир на земле... Женщина думала, что говорит в эфире, а я не стал ее разочаровывать и сообщать, что на «Новом Радио» сейчас играет Макс Барских и только я один ее слышу. Поблагодарил за звонок.

- В «Личных сообщениях» ты ежедневно разыгрываешь подарки от партнеров «Нового Радио». Это хороший способ привлечения внимания к станции?

- Не всегда. Но если подарок хороший, то да, конечно. У нас были очень приличные призы и весьма азартные игроки. Бывало, что звонящие оказывались настолько эмоциональны, что… какой у вас дальше вопрос?

- Ты в радиоэфире уже 15 лет. За эти годы звонить в студию, передавать приветы, выигрывать призы стали чаще?

- Напротив. Площадки для общения у нас частично отобрали соцсети. Но мы все равно не ощущаем дефицита в человеческом внимании. Да, люди разбалованы большим количеством розыгрышей, подарков, но если приз стоящий… в окно влезут!

- «Новое Радио» - высококачественная, премиальная станция. Зачем ей локальное вещание?

- Локальные проекты — это возможность говорить со слушателями в каждом конкретном регионе на одном языке, быть к ним ближе, дышать с ними «одним радиовоздухом». Федеральные студии такой возможности лишены.

- Поздравляю «Новое Радио» с 4-летием вещания в Орле! Чистого звука и любящей аудитории!

- Большое спасибо! Поздравляю всех наших слушателей! Впереди у нас много проектов! Настраивайтесь на 107.8! Слушайте «Новое Радио»!