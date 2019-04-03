"Люди Как Люди": в Орле прошел Межрегиональный инклюзивный фестиваль

Во вторник, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, Орел впервые присоединился к Третьему межрегиональному инклюзивному фестивалю «#ЛюдиКакЛюди», цель которого - поддержка и включение в социальную среду и культурную жизнь общества людей с расстройством аутистического спектра.

Организаторами фестиваля стали Орловский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями и музей Тургенева.

Межрегиональный инклюзивный фестиваль «ЛюдиКакЛюди»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль прошел на трехплощадках музея, где дети и их родители могли поучаствовать в мастер-классе по рисованию вместе с волонтерами объединения «Альтаир», а также увидеть выставку детских поделок.

Межрегиональный инклюзивный фестиваль «ЛюдиКакЛюди»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одним из самых душевных моментов мероприятия стал концерт с участием детских творческих инклюзивных коллективов. Ребята с диагнозом аутизм поразили публику своей искренностью и талантами, выступив в роли танцоров, певцов, чтецов.

Межрегиональный инклюзивный фестиваль «ЛюдиКакЛюди»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Люди с аутизмом обладают множеством талантом и в творчестве, и в науке.Они погружены в себя и свой внутренний мир, им ничто не мешает полностью отдать себя тому, что их увлекает,- рассказала «КП» Елена Никитина, директор областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В завершении фестиваля орловское отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов провеловидео-конференцию в формате «вопрос-ответ» об аутизме.