Дом из заплаток и трещин: как выживают жильцы орловской аварийной пятиэтажки

Сносить или ремонтировать? Такой вопрос вот уже несколько лет как завис вокруг пятиэтажного дома-общежития № 38 по улице Металлургов в Орле. Судьбой аварийного строения озабочены собственники, а бумаги с их бесконечными просьбами о помощи вот уже на протяжении года гуляют по кабинетам.

Адресник как из фильма ужасовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

ПЛЕСЕНЬ И ГРИБОК. А ВАМ ПО ЗУБАМ?

- Мы боимся! - с такими словами встретили меня обеспокоенные жильцы общежития. В 10-градусный мороз выйти ко мне на улицу не поленились больше половины «обитателей» дома. Собственники уже не чувствуют себя здесь хозяевами, они выживают.

В конце 2017 года пятиэтажку признали аварийной. Трещины, падающие со стен кирпичи, замазанные дыры на доме – это цветочки. Обойдя общежитие с другой стороны, я с ужасом увидела стену, которая вот-вот, да и рухнет. И в таких условиях приходится жить семьям с детьми.

Трещит по швамФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Трещит по швамФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Оказалось, не только трещины стали причиной признания дома аварийным. Внутри проблем еще больше. Из-за протекающей крыши жильцы, в особенности верхнего пятого этажа, страдают от плесени и грибка. Включенное отопление создает прекрасную среду для размножения грибковых организмов. А без тепла пережить морозы с постоянной сыростью невозможно, особенно с малышами на руках.

Грибок повсюдуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В одной из таких комнат побывала и я. Линза моей камеры не давала сделать ни одного снимка из-за эффекта «парилки», а от запаха слезились глаза.

"У нас тут как в баньке"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- У нас тут как в баньке, - пошутила хозяйка комнаты. Женщина изо всех сил сдерживала свои слезы через улыбку. Каждый день ей приходится снова и снова смывать со стен плесень. А ведь рядом с ней лежат и детские игрушки, и вещи.

- Из щелей в потолке капает вода, - добавила жительница. - Приходится постоянно стелить на кровать пленку. С подоконника тряпки даже не убираю.

Откашлявшись от плесневого запаха, постучалась к соседке. Женщина делает ремонт в своей комнате каждое лето, из-за протечек в крыше не может повесить шторы. Два года назад она обращалась за помощью в прокуратуру.

- После этого кусочек крыши надо мной сделали. Но прошел дождь, и снова потекло. У меня бронхиальная астма. Из-за грибка я ночами кашляю. Во время дождя накрываюсь пленкой, сверху ставлю зонт над головой, так и сплю, - поделилась со мной женщина.

Проходя по коридору пятого этажа общежития, каждый из жильцов хватал меня за руку, чтобы «похвастаться», насколько «хороша» именно его комната.

Чья комната лучше?Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Чья комната лучше?Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В дверях одного из помещений я и вовсе застряла: комнаты там будто и не было. Все, что я увидела - это обуглившиеся стены с обоями и повисшие лампочки.

- Из-за протекающей крыши вода попала в проводку. Произошло короткое замыкание, и комната сгорела. Ремонтировать тут нечего, - вздохнул владелец.

"Сгорела - ремонтировать нечего"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Замыкания боятся все жители этажа. Даже на кухне с лампочек капает вода. На мой вопрос, ремонтировалась ли когда-нибудь крыша, собственники единогласно ответили: «Никогда!».

БЕСКОНЕЧНЫЕ ОТПИСКИ

Дело дошло до прокурораФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Письмо в прокуратуру я писал 28 сентября 2014 года, - показал мне бумаги один из собственников. – По документам наш дом с 2007 года обслуживался ООО «ЖЭУ № 4». Но за весь период в 2010 году производились лишь штукатурные работы по углу дома, где находится санузел. Тогда была заменена дверь водосточной трубы. Текущего ремонта ЖЭУ не производило. Ни замен канализационных и водопроводных труб в подвале, ни ремонта крыши.

После присланного жильцом письма прокуратура провела проверку работы управляющей компании. Но документы, предоставленные УК, говорили об обратном. Получив сведения о видах ремонта и его объемах, прокуратура в возбуждении уголовного дела отказала.

Фасад со стороны моечныхФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Единственный раз мы увидели рабочих на крыше, когда нам сказали, что меняются желоба. Водоотводные желоба поменяли, но видно нарушили технологию их установки, вся вода после осадков пошла по стенкам, - добавил мужчина.

В 2018 году управляющая компания и вовсе отказалась от дома, объясняя свой уход тем, что он убыточный. Сейчас общежитие все также остается брошенным.

Дом рушится кирпич за кирпичомФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

ВАШЕ БОЛОТО – САМИ И КВАКАЙТЕ

Архив документной переписки с властямиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Вместе с жильцами дома мы подняли архив переписки с властями. В конце 2017 года городская администрация признала общежитие аварийным. Но согласно экспертизе, проведенной летом, физический износ основных несущих конструкций здания был недостаточным и составлял 49 %. А его ремонтопригодность составляла 56%, на основании чего комиссия сделала вывод о проведении восстановительных работ.

- После этого в марте 2018 года нам прислали требование произвести реконструкцию дома за свой счет. Срок нам дали до 30 декабря. А в случае неисполнения требований земельный участок у нас отберут для нужд города с выплатой возмещений. Но что здесь ремонтировать? Сносить надо! - рассказала старшая по дому.

Фасад у моечныхФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

ОПАСНАЯ ЗОНА!Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

На общедомовом собрании собственники единогласно проголосовали против реконструкции дома за свой счет и отметили свое решение в протоколе. Тогда администрация вынесла постановление проводить периодические осмотры состояния дома по составленному плану-графику.

- Нам этот график не показали. Прислали письмо и обозначили число, 14 апреля, когда приходила комиссия. Но никто даже не зашел, чтобы подтвердить свой визит. Сейчас у нас проблема с подвалом, канализацией. Как нам жить? Управляющей компании до сих пор нет! Брошенных домов не должно быть – это преступление! - добавил один из жильцов.

Срок для реконструкции, данный администрацией, истек пару месяцев назад. Решения, что будет с домом дальше, собственники ждут до сих пор. Ответ на каждый звонок, по словам жильцов общежития, у властей один - «Решения по вашему дому нет».

ПОДВАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

В беседе с жильцами мне удалось узнать еще об одной проблеме дома. И крылась она, как оказалось, в подвале. Дело в том, что именно под зданием общежития проходит отопительная труба всего Северного района Орла. По словам жильцов, она толстая и низкая. Когда в доме прорывается канализация, и вода попадает на горячую трубу, идет испарение, а из-за пара дом начинает сыпаться.

- Пар идет до самого верха. В 2013 году мы сами сделали ремонт каждого этажа. Сейчас вся краска снова сходит. А в подъездной двери вообще пришлось делать дыры, чтобы этот пар выходил наружу, - поделилась старшая по дому.

Выходит, что и грибок гуляет не только по пятому этажу. На этаже ниже меня ждала та же картина.

Грибок на четвертом этаже общежитияФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Я дышу плесенью, постоянно смываю ее белизной, - показала мне свою комнату одна из владелиц. - Ко мне даже внучка не может прийти.

На мой вопрос предлагали ли жителям дома после признания его аварийным переехать в маневренный фонд, собственники ответили с усмешкой.

- Мы туда ездили. Это деревянный дом, бараки. Первый этаж отштукатурен, второй этаж – гнилые доски, все заляпано краской. Все выглядит еще хуже, чем здесь у нас, - поделились жильцы.

ПОСТСКРИПТУМ

Спустя несколько дней после встречи встревоженные жильцы общежития вновь связались с редакцией «КП». Проблемы дополнились еще одной. «У нас хотят отключить воду!» - с таких слов начался звонок.

Грибок и плесеньФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

"Туалеты с протечками образцового показания"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Дело в том, что с одной стороны дома, которая разрушается больше всего, расположены душевые и санузлы. Из-за протечек воды общежитие словно крошится. Но по словам самих жильцов, вода подтекает именно в туалетах. С вопросами о том, действительно ли в общежитие прекратится подача воды и какова дальнейшая судьба дома наша редакция обратилась с официальным запросом в администрацию Орла.

ОТВЕТ ВЛАСТЕЙ

- Учитывая многочисленные жалобы жителей дома на разрушение стены северной части здания в месте расположения санузлов и душевых, а также, то, что в указанном доме отсутствует необходимая гидроизоляция в помещениях, где располагаются мойки, в целях предупреждения ЧС, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности города Орла 26.02.2019 был рассмотрен вопрос о прекращении подачи водоснабжения. До решения вопроса по ремонту помещений с устройством гидроизоляции или установкой душевых кабин, подключенных герметично к сетям канализации, - ответил Николай Ванифатов, замглавы администрации Орла.

Как сказано в ответе на официальный запрос, аварийно-ремонтная служба уже прекращала подачу водоснабжения в моечные помещения дома. К системе жители подключаются самовольно.

- 6 марта управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с муниципальными предприятиями была организована работа по сбивке отслоившейся штукатурки на уровне 5 этажа здания. В целях обеспечения безопасности Территориальному управлению по Северному району администрации города Орла рекомендовано оградить сигнальными лентами стены северной части здания по улице Металлургов, 38 в месте расположения санузлов и душевых, - добавил замглавы горадминистрации в официальном ответе нашей редакции.

Обили штукатуркуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Повсюду красные лентыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Берегите голову!Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Берегите голову!Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Отключение воды. Сбитая штукатурка. Сигнальные ленты. А что дальше?

«КП» следит за развитием ситуации.