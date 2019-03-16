2019-03-16T10:35:18+03:00
Общество

Орловцы продолжат борьбу в Высшей Лиге КВН

Через добор баллов команда «Такая история» прошла 1/8 финала
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: https://vk.com/teamofhistory?z=photo-131296681_456239209%2Fwall-131296681_393Фото: https://vk.com/teamofhistory?z=photo-131296681_456239209%2Fwall-131296681_393
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Орловская команда ОГУ имени Тургенева «Такая история» продолжит борьбу в Высшей Лиге КВН. Как стало известно от самих участников, ребята все-таки прошли этап 1/8 финала.

- Итак, трудным, тернистым путем, через добор, но все-таки «Такая история» в ¼ Высшей Лиги. Спасибо всем, кто верил в это! Дальше больше! – написали КВНщики в своей группе в социальных сетях.

Напомним, команда исторического факультета Орловского государственного университета успешно проявила себя на фестивале «Кивин». В феврале сборная выступилав 1/8 финала и заняла четвертое место. Выйти в следующий этап им помог дополнительный добор.

- Теперь наши ребята продолжат борьбу за призовые места. Но для нас они уже и сейчас победители и большие молодцы. Своим интеллектом и, я бы сказал, интеллигентным юмором, они буквально влюбили в себя миллионы жителей нашей огромной страны. Сотни комментариев в поддержку орловцев – яркое доказательство настоящего признания. Ещё раз спасибо талантливым ребятам за хорошее настроение! Мы гордимся ими, желаем счастливого творческого пути и новых успехов! – поздравил КВНщиков губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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