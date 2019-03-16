В Ливнах СК проверит факт нападения стаи собак на ребенка

Орловский Следственный комитет инициировал доследственную проверку после множественных публикаций в СМИ о случае нападения стаи собак на ребенка. Инцидент произошел на минувшей неделе, 12 марта, в Ливнах.

После уроков в школе девочка шла домой по улице 6-й Гвардейской дивизии. Тогда бездомные животные напали на нее, покусали и изорвали одежду. Как стало известно, такой случай был не единственным в городе. Местные жители не раз обращались к властям с жалобами на ненадлежащий отлов собак.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ребенку оказывают психологическую поддержку.

- В ходе проверки бездействию должностных лиц, не принявших действенных мер по отлову бродячих животных на территории муниципального образования, будет дана уголовно-правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.