В Орле появилось новое православное молодежное движение «Неувядаемый свет»

В Успенском соборе Орла появилось новое православное молодежное движение «Неувядаемый свет». Его цель – объединить православную молодежь и всех тех, кто идет к вере, для совместного духовного просвещения, общения и совершения добрых дел.

В планах у участников приходского движения совместные молитвы, беседы на духовные темы, волонтерская помощь нуждающимся, проведение просветительских акций, клубы по интересам и совместный досуг. Духовником движения стал иерей Иоанн Дубовик.

Не остались в стороне от этого движения и орловские следователи. На протяжении долгого времени они тесно сотрудничают с Орловской митрополией в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания детей-сирот. Совместно они проводят служебные ритуалы и акции милосердия, благоустраивают места захоронения защитников Отечества и проводят работу по увековечиванию памяти павших воинов, занимаются профилактикой противоправного поведения молодежи.

- На 2019 год запланированы общие инициативы и мероприятия следственного управления с Орловской митрополией. Приоритетными мы видим задачи по объединению усилий всех структур и общественности в вопросах сохранения культурного наследия Орловской области, в частности, оказания помощи в реставрации Успенского собора и благоустройства всего храмового комплекса и его прилегающей территории, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Встречи с активистами движения православной молодежи будут проходить по четвергам в 18.30 в здании воскресной школы на втором этаже.