2019-03-11T12:59:00+03:00
Общество

День проводов зимы орловцы отметили хороводом и танцами

Смотрите наш [фото]репортаж с празднования Масленицы!
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
День проводов зимы орловцы отметили хороводом и танцамиДень проводов зимы орловцы отметили хороводом и танцамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

10 марта День проводов зимы орловцы отметили хороводом и танцами. В Орле главными площадками, где развернулась широкая Масленица, стали площадь Ленина и Городской парк.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ростовые куклы, коробейники и творческие коллективы развлекали орловцев на центральной площади. В парке для жителей и гостей города провели спортивные и песенные состязания, а самые смелые покоряли столб. На летней эстраде развлекали гостей праздника творческие коллективы и солисты Орла и области.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На празднике можно было угоститься масленичными угощениями и приобрести на память сувениры народных умельцев. Традиционным было и сжигание чучела Масленицы как символа уходящей зимы.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Больше фото

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Современная цифровая образовательная среда: паруса информационного океана
Современная экономика немыслима без информационных технологий. Недаром ее называют «цифровой экономикой» или «экономикой знаний». А индустрии знаний нужны учителя и преподаватели, владеющие цифровыми образовательными инструментами
Новости 24