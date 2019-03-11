10 марта День проводов зимы орловцы отметили хороводом и танцами. В Орле главными площадками, где развернулась широкая Масленица, стали площадь Ленина и Городской парк.

Ростовые куклы, коробейники и творческие коллективы развлекали орловцев на центральной площади. В парке для жителей и гостей города провели спортивные и песенные состязания, а самые смелые покоряли столб. На летней эстраде развлекали гостей праздника творческие коллективы и солисты Орла и области.

На празднике можно было угоститься масленичными угощениями и приобрести на память сувениры народных умельцев. Традиционным было и сжигание чучела Масленицы как символа уходящей зимы.

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