Андрей Клычков занял позицию в середине «Рейтинга образованности губернаторов России»

Специалисты Центра социальных инноваций «Черный куб» составили рейтинг образованности губернаторов России. Глава Орловщины Андрей Клычков оказался в середине этого списка.

Составляя топ образованности, специалисты учитывали следующие критерии: высшим либо средним было первое образование, количество «вышек», своевременность получения диплома, престиж учебного учреждения, а также наличие дополнительного образования и ученой степени. За каждый пункт начислялось определенное количество баллов, все данные сотрудники Центра брали из открытых источников.

В итоге Андрей Клычков с результатом в 13 баллов расположился на 36 позиции рейтинга – между главой республики Тыва и губернатором Архангельской области.

Отмечается, что глава Орловщины в 2000 году закончил Калининградский юридический институт МВД России (сегодня - филиал Санкт-Петербургского университета МВД России) по специальности «Юриспруденция». В 2004 году окончил Российский университет инноваций по специальности «Политтехнология», а в 2008 году окончил очно-заочное отделение Дипломатической академии МИД России по специальности «Международные отношения».

Самым же образованным губернатором, согласно исследованию, оказался глава Нижегородской области Глеб Никитин с результатом в 26 баллов. В десятку лидеров вошел и губернатор соседней с Орловщиной Липецкой области Игорь Артамонов.