2019-03-05T11:39:55+03:00
Политика

Андрей Клычков занял позицию в середине «Рейтинга образованности губернаторов России»

Составляя его, специалисты учитывали количество образований, престиж вуза, своевременность получения диплома
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Андрей КлычковАндрей КлычковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Специалисты Центра социальных инноваций «Черный куб» составили рейтинг образованности губернаторов России. Глава Орловщины Андрей Клычков оказался в середине этого списка.

Составляя топ образованности, специалисты учитывали следующие критерии: высшим либо средним было первое образование, количество «вышек», своевременность получения диплома, престиж учебного учреждения, а также наличие дополнительного образования и ученой степени. За каждый пункт начислялось определенное количество баллов, все данные сотрудники Центра брали из открытых источников.

В итоге Андрей Клычков с результатом в 13 баллов расположился на 36 позиции рейтинга – между главой республики Тыва и губернатором Архангельской области.

Отмечается, что глава Орловщины в 2000 году закончил Калининградский юридический институт МВД России (сегодня - филиал Санкт-Петербургского университета МВД России) по специальности «Юриспруденция». В 2004 году окончил Российский университет инноваций по специальности «Политтехнология», а в 2008 году окончил очно-заочное отделение Дипломатической академии МИД России по специальности «Международные отношения».

Самым же образованным губернатором, согласно исследованию, оказался глава Нижегородской области Глеб Никитин с результатом в 26 баллов. В десятку лидеров вошел и губернатор соседней с Орловщиной Липецкой области Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В орловском поселке застрелили мужчину
Фестиваль студенческих и любительских театров стартовал на Орловщине
Орловские каратисты привезли домой медали с Всероссийского турнира
400 часов будет отрабатывать орловец за грабеж
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»
Орловские инспекторы раскритиковали состояние дорог в области
Чтение авторских стихов и романсы под гитару: жительниц Орла приглашают в библиотеку Фета
Конфликт двоих орловцев в одном из заведений города пришлось унимать силовикам
В орловской глубинке из-за сигареты сгорел жилой дом
В Орле семи членам преступной группировки за сбыт наркотиков грозит до 14 лет тюрьмы
Названы подробности трагического ДТП с фурой и микроавтобусом под Орлом
В Орле пешеход-нарушитель попал под колеса иномарки
На развитие орловских сёл направят 3,5 миллиарда рублей
Миллионы рублей задолжают орловские управляющие компании за электричество
Орловца подозревают в семи эпизодах мошенничеств
На Орловщине увеличилось количество приемных семей
В Орле на остановке неизвестные оставили умирать шиншиллу в банке
После гибели мужчины при пожаре в Ливнах орловский СК инициировал доследственную проверку
В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсию по ЭКЦ