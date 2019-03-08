Такая работа: орловские девушки-следователи не боятся самых запутанных дел и остаются настоящими красавицами

Говорят, не женское это дело – расследовать преступления. Мол, тут нужны «мужские» черты характера: выдержка и стойкость, твердость, хорошая физическая форма. Однако раз за разом представительницы прекрасной половины человечества устоявшийся миф опровергают. Настоящие красавицы и прекрасные профессионалы своего дела, орловские девушки-следователи становятся лучшими в профессиональных конкурсах, опережают коллег-мужчин по показателям в служебной деятельности и раскрывают запутанные преступления.

В преддверии 8 марта «КП» встретилась с сотрудницами следственных отделов по городу Орлу регионального СК, чтобы выяснить, что привело их в следственные органы, как удается совмещать работу и личную жизнь, а также как всегда оставаться красивой и женственной, даже при плотном рабочем графике.

ПРОФЕССИЯ ДЕВУШЕК – ГОРДОСТЬ ДЛЯ БЛИЗКИХ

Знакомьтесь, эти красавицы на фото (слева направо) Ангелина Ульянова, Анна Паршикова, Татьяна Богомолова и Ольга Симонина. Девушки расследуют преступления, происходящие на территории города Орла. Всего таких отделов в областном центре – четыре, по одному в каждом из районов города. Нагрузка у каждой большая, поэтому первым делом хочется узнать, насколько сложной является работа.

- Как же вы решились на такую сложную профессию?

Анна: Я пошла по стопам старшего брата. Он всегда был для меня примером, поэтому желание быть похожей на него, расследовать преступления появилось еще в детстве, интересовалась его работой, пыталась помогать. А после получила образование по специальности юриспруденция и вот, детская мечта сбылась. Родителям пришлось поддержать выбор дочери, ведь один следователь в семье уже был. И брат меня, конечно, поддержал. Поддерживает и сейчас. А в профессии я уже 6 лет, ни разу не пожалела о своем выборе.

Ольга: Для меня эта профессия тоже была своего рода детской мечтой. В моей семье дедушка был военным, всегда поражала его выправка и твердость характера. Вот и мне хотелось получить достойную профессию, помогать людям. Поэтому выбор вуза после школы не был сложным – поступила в Орловский юридический институт МВД, с отличием его закончила. Так потихоньку двигалась к своей мечте.

Хваткий взгляд у Ольги - с детства. Фото: из личного архива героини публикации

- Но ведь работа отнимает столько времени, как же семья?

Ангелина: Приходиться жертвовать количеством времени, которое удается провести с ребенком. Особенно это непросто, когда воспитываешь малыша одна. У меня есть сын Савелий, ему сейчас пять лет. И если бы не родители, которые помогают, было бы невероятно сложно. Так и закаляется характер, вырабатывается стержень: ты знаешь, что делаешь важное и нужное дело, ты мечтала об этом с малых лет и готова в каких-то моментах поступиться личными интересами. Но к этой работе лежит душа, а значит реализоваться можно только в ней.

Ангелина Ульянова с сыном. Фото: личный архив героини публикации

Ольга: Мне тоже не удается уделить должное количество времени 8-летней дочери и, как и коллеге, помощь оказывают бабушки-дедушки. Кстати, дочка уже сейчас хочет пойти по моим стопам. Говорит «Приеду к тебе на работу, буду помогать». Если это будет осознанный выбор в дальнейшем, то поддержу ее.

Ангелина: Да и мой сын уже сейчас говорит «Буду следователем, как мама».

- Вот так и создаются целые династии. Как вообще близкие относятся к роду вашей деятельности?

Ольга: Без поддержки родных здесь никак. Начиная от помощи в воспитании ребенка, заканчивая домашними делами. Порой уходишь на работу и не знаешь, когда вернешься. Семья очень выручает.

Ангелина: Конечно, мама поддерживает, помогает, сидит с ребенком. Сынок, хоть и маленький, гордится моей профессией, мной. Но не чувствовать себя виноватой не получается, знаю, что меня сыну не хватает.

Профессия следователя - детская мечта многих сотрудниц СКФото: Ольга СУПОНЕВА

- Не возникает мыслей все поменять?

Ангелина: Очень сложный вопрос. Наверняка, такая мысль рано или поздно, появляется у любого следователя. Как и у человека любой другой профессии. Мы же люди, а не роботы. А вот хватит ли тебе силы справиться с дурным настроением, опустишь ты руки или переборешь свою слабость - это уже другое дело.

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

- А как относятся к Вам коллеги-мужчины? Не делают ли поблажек со скидкой на пол?

Татьяна: На самом деле, на протяжении нескольких лет лучшими следователями в Орле по итогам профессионального конкурса становятся именно девушки. Мужчины не делают нам скидок или поблажек, наоборот: «Сначала ты следователь, а потом девушка». Так что отношения в коллективе выстраиваются на равноправии.

- Но с праздником 8 марта ведь поздравляют?

Анна: Конечно! Лучший подарок – подменить на ночном дежурстве (смеется). А так и слова приятные говорят, и цветы дарят.

- То есть все-таки не забывают, что вы – представительницы прекрасного пола! Кстати, сейчас на экранах очень много фильмов и сериалов о женщинах-следователях. Как они соотносятся с жизнью?

Татьяна: Никак. Эти фильмы – не более чем художественный вымысел. Большая часть реальной работы следователя в них не отражена. Ведь помимо работы на месте преступления есть огромное количество других не менее серьезных обязанностей, но для экрана это слишком скучно, без экшена. Но, конечно, тот факт, что женщина может быть успешным специалистом своего дела – это правда.

- Героини с экрана раскрывают запутанные преступления. Есть ли в вашей практике подобное дело, то, что запомнилось?

Татьяна: Вообще ты переживаешь каждое дело. Из наиболее запомнившихся - раскрытое убийство мужчины. Наверняка, жители региона помнят об этом преступлении. Когда орловец просто исчез, а после оказалось, что двое его знакомых покончили с ним из-за долга, а труп спрятали в лесополосе. Тогда нас в отделе работало всего трое, мы не спали больше суток, но дело было раскрыто буквально за день. В такие моменты ты получаешь удовлетворение от работы, понимаешь, что все не зря.

- В такой непростой работе приходится проявлять твердость, в чем-то и мужские черты характера. Не влияет ли это на личную жизнь, на отношения с противоположным полом?

Ольга: Стараешься оставлять так необходимые на службе черты характера за дверьми рабочего кабинета. Приходишь домой, видишь своего ребенка и сразу расплываешься в улыбке.

Ангелина: Наоборот, вне службы хочется быть женственной, оставаться девушкой. Словом, воплощать те качества, которые на работе ты не позволяешь себе проявлять: нежность, хрупкость.

СЛЕДОВАТЕЛЬ И СКРИПКА

- Работа отнимает много времени. Но то свободное, которое остается, как вы любите проводить?

Ольга: Конечно со своими близкими. Общение с семьей дарит много позитива, добра. Стараюсь побольше внимания уделить дочери, ходим с ней в кино, просто гуляем в парке, общаемся. Это очень ценные моменты, когда не обременяешь себя никакими рамками.

На любимое хобби время выкроить трудно, но можно. Фото: из личного архива героини публикации

- На какие-то хобби, наверное, времени совсем не остается?

Анна: Если очень захотеть, то можно выкроить. Я, например, люблю спорт, фитнес. Удается уделить любимым занятием время. А в юном возрасте любила музыку, играла на скрипке.

- Ничего себе! Может, если бы не юриспруденция, у нас была бы своя Ванесса Мэй?

Анна: Возможно (смеется)! Я 7 лет проучилась в музыкальной школе, была отличницей. Причем овладеть скрипкой было моим собственным желанием, родители поддержали – старший брат тоже занимался музыкой. Возможно, музыкальная школа помогла воспитать характер. Скрипка – тонкий инструмент, и когда что-то не получалось, приходилось проявлять упорство, переламывать себя в каких-то моментах, учиться подавлять желание все бросить.

Портфолио у Ани Паршиковой внушительное!Фото: Ольга СУПОНЕВА

- А как же ваши пути с этим прекрасным инструментом разошлись?

Анна: Музыка – это хорошо. Но я стала старше и поняла, что делом всей жизни, лично моей, она быть не может. Что я способно к чему-то большему. А дальше вы знаете!

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВОЙ

- Девушки, расскажите, как вам при плотном графике удается оставаться красотками?

Татьяна: Самое главное – это здоровый сон. Если у вас есть возможность, обязательно высыпайтесь. От этого зависит и настроение, и физическое состояние.

Ангелина: Не забывайте, все-таки, посещать косметолога. Раза в полгода будет достаточно.

Анна: И фитнес-клуб!

«КП» поздравляет женщин всех профессий с праздником 8 марта!Ольга: А еще есть такой лайфхак - выбирайте одежду из немнущихся тканей (смеется). В условиях дефицита времени, она реально станет вашей палочкой-выручалочкой!