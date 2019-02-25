Орловский дом Леонида Андреева отмечает 145-й день рождения

26 февраля дому, в котором прошло все детство и юность известного писателя-орловца Леонида Андреева, исполняется 145 лет. Почти полтора века этот зеленый дом с резными наличниками стоит на одной из окраинных улиц Орла и продолжает жить, обрастая легендами и приданиями. Корреспонденты «КП» встретились с Татьяной Полушиной, заведующей музеем Леонида Андреева, поделившейся с нами самыми историями из жизни андреевского дома.

ДОМ БОГАТЫРЯ С ПУШКАРНОЙ

Первым владельцем дома на 2-ой Пушкарный стал Николай Иванович Андреев, отец писателя. После рождения сына-первенца, он как рачительный хозяин, решил обзавестись собственным жильем. Причем не просто маленьким домиком, а настоящей городской усадьбой.

Служба в частном городском банке и работа землемера-таксатора позволила ему скопить нужную сумму и исполнить давнюю мечту. Купив участок земли, отец писателя приступил к строительству.

2-ая Пушкарная в наши дниФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Николай Андреев придумал этот дом по собственному проекту и практически сам его построил, отслеживая каждый гвоздь, - рассказала «КП» Татьяна Полушина, заведующая музеем Андреева.

В 1874 году семья Андреевых вместе с трехлетним сыном переступила порог собственного «барского» дома. Дом оказался действительно грандиозным по орловским масштабам: десять комнат, терраса с выходом в большой фруктовый сад, множество хозяйственных построек.

С этого момента и начали складывать самые разные слухи и предания о хозяине дома. Николай Иванович так любим свой дом, что никому не позволял посягать на свои владения. По одному из преданий, он даже вместо собаки взял настоящего дикого волка для охраны. Жил зверь в огромном подвале хозяйского дома, привязанный к железнодорожной рельсе.

Сам же Николай Иванович прослыл человеком невероятной силы, за что пушкари, жители 2-ой Пушкарной, называли его «богатырем».

- Одной из любимых забав на Пушкаревке была битва «стенка на стенку» и Николай Иванович очень часто принимал в ней участие и когда он выбирал чью-то сторону, то другая сторона просто отказывалась от боя и расходилась по домам, - говорит Татьяна Полушина.

Этот удивительный силач с волком в подвале настолько был любим и уважаем пушкарями, что его скорая смерть стала для всех шоком. За несколько дней до своей кончины, словно предчувствуя ее, Андреев-старший вышел на балкон своего дома, притянул к себе ветвь растущего вяза, свил из нее венок и приказал жене: «Когда умру – положите мне этот венок на гроб». Так она и сделала.

Экспонаты музеяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ АУРА СТАРОГО ДОМА

После смерти Николая Ивановича в мае 1889 года большая семья Андреевых осталась без средств. Сначала им пришлось сдавать часть дома, потом перебравшись во флигель, весь дом, а затем и вовсе продать его и перебраться в Москву.

С кончиной «Богатыря» для дома начался новый этап существования. За 125 лет без Андреевых в нем сменилось пять владельцев. Последние – семья Свиридовых – живут в нем с 1912 года по сей день. Удивительно, но открытый в 1991 году в историческом здании музей Андреева, не просто учреждение культуры, но и вполне обитаемое жилое пространство. Часть андреевского дома в 1989 году была выкуплена под музейную экспозицию, а оставшаяся принадлежит Свиридовым.

За почти полувековую историю андреевский дом пережил не только смену хозяина, но и много исторических событий, включая революцию и Великую Отечественную войну. За все это время он нисколько не пострадал и сохранился в первозданном виде.

Примечательно, что даже квартировавшиеся в нем во время оккупации Орла немцы не посмели нанести вред ему и его владельцам. Правда, вырубили фруктовый сад для растопки печи, но как отмечает заведующая музеем, это не самое страшное, что могло бы случиться.

Экспонат музея Андреева. Авторский диван писателя из ФинляндииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дело в том, что обосновавшиеся на «Пушкаревке» немцы не всегда вели себя так смирно и не всем домам здесь так повезло. В чем же причина такого «милосердия»? По мнению сотрудников и посетителей музея, андреевский дом, обладающий удивительной позитивной энергией, продолжает охранять первый владелец-богатырь. Николай Иванович не любил беспорядка и неуважения к своему дому, говорят от этого и сохранился дом по сей день.

Все, кто хоть раз побывал в музее, отмечают, что атмосфера в андреевском доме невероятно легкая, умиротворяющая и из него не хочется уходить.

- Я думаю, что это связано именно с тем, что Николай Иванович строил этот дом с любовью и на века для своих детей и правнуков, - подчеркивает Татьяна Полушина.

События осени 2018 года, когда в жилой части дома началось возгорание, подтверждают его везучесть. Деревянный Дом Андреева вновь не пострадал. Что, если не чудо?

ЗЕРКАЛО-ОБЕРЕГ

Среди музейных экспонатов дома Андреева есть уникальные предметы, про которые обычно говорят «вещь с историей».

Подлинный стол из кабинета Андреева в ФинляндииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одним из таких предметов является подлинное андреевское зеркало из его дома в Финляндии. Когда-то оно было огромным, во всю стену, но в музее посетители могут увидеть лишь его небольшой осколок. Дело в том, что это зеркало стало свидетелем случая, чуть не закончившегося для писателя трагедией.

Однажды Леонид Андреев застал слугу в своей личной библиотеке, куда никто не допускался. Случился скандал. Андреев стоял рядом с зеркалом, слуга напротив. Неожиданно он схватил револьвер и выстрелил в своего хозяина. Чудом писателю удалось увернуться, пуля пролетела мимо, в дребезги разбив зеркало. Осколки были собраны и разделены между многочисленной родней, превратившись в оберег, защищающий от опасности и невзгод.

Именно один из таких осколков сейчас и хранится в музее Андреева.

ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА В ОРЕЛ

Мало кто знает, но Леонид Андреев увлекался не только литературным творчеством, живописью и фотографией, но и большую часть мебели в своем доме в Финляндии изготавливал по собственным эскизам, от чего ее можно по праву считать авторской, андреевской.

Причем особой отличительной чертой андреевской мебели считается ее масштабность.

- Андреев редко покупал вещи в магазинах, он их придумывал сам. Ему нравилось все большое. Однажды он даже придумал письменный стол, нарисовал эскиз и когда к нему в гости пришел Корней Чуковский и увидел его, то подумал, что это проект нового дома, - рассказывает Татьяна Полушина.

Сейчас в коллекции орловского музея находятся книжный шкаф, мягкий диван с дубовым резным низом, дубовые стулья, настенный дубовый шкафчик-аптечка, дубовый письменный стол с рельефными украшениями (ножки подрезаны потомками писателя) и многое другое.

Все эти предметы стали свидетелями страшных испытаний Блокадного Ленинграда.

После смерти писателя, вещи из его финского дома разделили между собой родственники, часть мебели перешла по наследству к его родной сестре Римме Николаеве Андреевой-Оль, жившей в Петербурге. Еще в 1924 году она ходатайствовала о создании здесь мемориального музея в съемной квартире брата, но он так и не был открыт.

Леонид Андреев - один из самых загадочных и мистических писателей начала ХХ векаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Римма Николаевна, пережив голодные и холодные годы блокады, не позволила ни сжечь, ни продать вещи брата. Она бережно хранила их и говорила, что это нужно для потомков. Позже ее дети передали уникальную авторскую мебель Андреева орловскому музею.

РУССКИЙ АВТОХРОМ С АНГЛИЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Леонид Андреев был профессиональным фотографом, а его фотографии поражают свой динамикой и живостью. Именно благодаря ему до нас дошли цветные фотопортреты Ильи Репина, Алексея Толстого, Корнея Чуковского и некоторых других знаменитостей. Но в России об этом знают далеко не все, зато в далекой Англии – многие!

- Когда на экскурсию в музей однажды пришла группа туристов из Англии, они уже с порога были в восторге: о-о, знаем-знаем, Андреев, знаменитый фотограф! – рассказывает Татьяна Полушина.

Дело в том, что после смерти Леонида Андреева, большая часть его фотоколлекции досталась его сыну Савве, актеру балета, эмигрировавшему в Аргентину. В 1870 году он умер, и его вдова Хуанита предложила за символическую плату продать андреевский архив России, но бюрократические проволочки затянули дело. В итоге уникальная фотоколлекция была куплена директором Русского архива в Лидсе (Англия) Ричардом Дэвисом.

Сейчас в Лидсе около 400 снимков Андреева, в Орловском доме Андреева – 56 и около десятка в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге.

Ричард Дэвис несколько раз приезжал в Орел и бывал в музее Андреева. В 90-е годы он даже возил автохромы, хранящиеся в музее, в Англию на реставрацию, поскольку никто в России не брался с ними работать. Отреставрировал бесплатно.

В музее по сей день хранится альбом русских фотографий Леонида Андреева с английской подписью Ричарда Дэвиса.